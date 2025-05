Zdjęcie z przeszłości. A na nim kto?

Ojciec Dawidowski o pierwszym wystąpieniu nowego papieża: z siłą powstrzymywał się od łez Źródło: TVN24

Prowincja Augustyńska Naszej Matki Dobrej Rady opublikowała zdjęcie papieża Leona XIV z lat młodości. Fotografia jest czarno-biała i ukazuje uśmiechniętą twarz kardynała Roberta Prevosta. W wydanym osobno komunikacie podkreślono, że jego wybór na papieża to "moment o głębokim znaczeniu".

8 maja 2025 roku kardynał Robert Prevost został wybrany na nowego papieża i przyjął imię Leona XIV. Tego dnia oświadczenie w tej sprawie wydała Środkowo-Zachodnia Prowincja Augustyńska Naszej Matki Dobrej Rady. "Jego wybór oznacza moment o głębokim znaczeniu - nie tylko jako pierwszego papieża ze Stanów Zjednoczonych, ale także jako pierwszego augustianina wybranego na papieża" - napisano.

Przekazano również, że Leon XIV wnosi do papiestwa "serce augustianina", czyli "miłość do wspólnoty, pragnienie prawdy i pasterską troskę o lud Boży".

Niedatowane zdjęcie udostępnione przez Prowincję Augustyńską Matki Dobrej Rady 9 maja 2025 roku przedstawiające kardynała Roberta Prevosta, a obecnie papieża Leona XIV Źródło: PAP/EPA/AUGUSTINIAN PROVINCE OF OUR MOTHER OF GOOD COUNSEL / HANDOUT

Zakon Świętego Augustyna to zgromadzenie zakonne, które powstało w 1256 roku po zjednoczeniu różnych klasztorów eremickich.

Kim jest Robert Prevost?

Prevost urodził się w 1955 roku i wychował się na przedmieściach Chicago, w Dolton, dokąd - podobnie jak tysiące innych katolików - sprowadziła się jego rodzina. W dzieciństwie należał do parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej przy 137. ulicy w Chicago, gdzie uczęszczał także do parafialnej szkoły - St. Mary of the Assumption Parish School. Parafia ta połączyła się później z innymi i dziś nosi nazwę Parafii Chrystusa Zbawiciela.

Gdy się urodził, jego matka Mildred Martinez Prevost miała 35 lat, a ojciec Louis Prevost - 43. Ma starszych braci, Louisa i Johna. Mieszkali w domu w Dolton. Rodzina przyszłego papieża była znana w okolicy jako pobożni i zaangażowani parafianie, którzy między innymi założyli bibliotekę w piwnicy parafialnej szkoły.

Prevost święcenia kapłańskie otrzymał w wieku 27 lat. Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Od 1985 roku służył w Peru, jako proboszcz, misjonarz i wykładowca. Potem powrócił do USA, a w latach 2001-2013 przewodniczył Zakonowi Świętego Augustyna. Po powrocie do Peru w latach 2015-2023 był biskupem diecezji Chiclayo. W 2023 roku został mianowany na kardynała, a także na prefekta Dykasterii ds. Biskupów, która rekomenduje papieżowi nowych biskupów. W lutym 2025 roku papież Franciszek mianował go na kardynała biskupa włoskiej diecezji Albano.

