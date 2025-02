Najkrótszy komunikat o stanie zdrowia papieża

"Papież Franiczek dobrze odpoczął" - głosi sobotni komunikat Watykanu przekazany dziennikarzom. To najkrótsza informacja o stanie zdrowia papieża podana od początku jego hospitalizacji 14 lutego. Papież ma obustronne zapalenie płuc.

W piątek na konferencji prasowej w Poliklinice Gemelii lekarze poinformowali, że Franciszek pozostanie tam co najmniej cały przyszły tydzień . Jak podkreślili, na obecnym etapie leczenia obustronnego zapalenia płuc nie ma zagrożenia życia i papież dobrze reaguje na zastosowaną terapię. Dodali jednak, że "zagrożenie nie minęło".

Parolin: wszystkie spekulacje wydają mi się zbędne

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" w sobotę odniósł się do dyskusji na temat możliwej rezygnacji papieża.

Parolin powiedział, że "teraz myślimy o zdrowiu Ojca Świętego, o jego powrocie do sił, o powrocie do Watykanu". - To jedyne rzeczy, które teraz się liczą - stwierdził kardynał. Podkreślił, że wiadomości napływające ze szpitala "podnoszą na duchu".