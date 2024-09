Papież Franciszek, który odbywa pielgrzymkę po Azji i Oceanii, kończy w poniedziałek wizytę w Papui Nowej Gwinei. Jej ostatnim punktem było spotkanie z młodzieżą na stadionie w stolicy kraju. Kolejnym celem głowy Kościoła będzie Timor Wschodni, gdzie papież przebywać będzie do środy.

- Drodzy młodzi, nie chciałem stąd wyjeżdżać bez spotkania z wami, ponieważ jesteście nadzieją na przyszłość - mówił i tłumaczył: - Nie jesteśmy Supermanami. Wszyscy możemy popełniać błędy. Wszyscy możemy upaść. Ale ważne jest to, by nie pozostać w upadku.

Odniósł się do problemów kraju zachęcając do tego, by, "powiedzieć 'nie' odurzaniu się narkotykami i alkoholem", uzależnieniu od pornografii, wszelkim formom przemocy.