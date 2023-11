Papież Franciszek: dzisiaj ludzie wolą mieć pieska niż dziecko

Podczas sobotniej audiencji dla włoskich stowarzyszeń pediatrów i otolaryngologów papież po raz kolejny papież poruszył w swoim przemówieniu kwestię kryzysu demograficznego, jaki panuje we Włoszech .

- To kraj, który niestety się starzeje. Miejmy nadzieję, że można będzie odwrócić tę tendencję, tworząc korzystne warunki po to, aby młodzi ludzie mieli więcej ufności i odnaleźli odwagę, by zostać rodzicami - mówił Franciszek.