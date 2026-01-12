Zostali małżeństwem, zginęli tuż po weselu

Do tragedii doszło w Islamabadzie Źródło: SOHAIL SHAHZAD/EPA/PAP

Do eksplozji gazu doszło w niedzielę w Islamabadzie, około 7 rano. Jak przekazują dziennikarze BBC, w czasie zdarzenia zawaliły się ściany budynku, w którym po swoim weselu odpoczywała para młoda i ich goście weselni. W zdarzeniu zginęło łącznie osiem osób.

Eksplozja w Islamabadzie Źródło: SOHAIL SHAHZAD/EPA/PAP

Obecni na miejscu ratownicy medyczni poinformowali, że przyczyną wybuchu był wyciek gazu, który wypełnił pomieszczenie i eksplodował. Uszkodzone zostały również trzy sąsiednie domy.

Poszli spać, niedługo potem był wybuch

Przewodniczący pakistańskiego senatu Yusuf Raza Gilani podkreślił, że "świętowanie zmieniło się w żałobę". Cytowany przez BBC Hanif Masih, ojciec pana młodego, powiedział, że para młoda oraz inni uczestnicy wesela poszli spać około 3 nad ranem.

Mężczyzna podkreślił, że w jednej chwili stracił syna, synową, żonę i bratową.

Eksplozja w Islamabadzie Źródło: SOHAIL SHAHZAD/EPA/PAP

Badanie przyczyn

Policja poinformowała, że ​​odgrodziła teren i bada okoliczności wybuchu. Do przeszukania gruzów wysłano techników kryminalistycznych w białych kombinezonach. W czasie akcji służby korzystały z pomocy psów tropiących.

BBC zaznacza, że wiele pakistańskich gospodarstw domowych do gotowania wykorzystuje butle z gazem płynnym. Awarie szczelności takich systemów w przeszłości wielokrotnie były przyczynami tragicznych wypadków.

Eksplozja w Islamabadzie Źródło: SOHAIL SHAHZAD/EPA/PAP

