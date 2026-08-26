Świat Tragedia w Pakistanie. W pożarze szpitala zginęły niemowlęta Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Islamabad, stolica Pakistanu Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Akhtar Soomro / Reuters / Forum

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Pożar w szpitalu Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) wybuchł przed godziną 7 rano czasu lokalnego (godz. 4 w Polsce) - podała pakistańska stacja Geo TV. Ogień pojawił się na oddziale dla noworodków, ma trzecim piętrze budynku.

W chwili wybuchu ognia na oddziale przebywało 16 dzieci. Uratować udało się jedynie jedno z nich, a 15 zginęło - informuje Geo TV, powołując się na lokalnych urzędników.

W akcji brało udział sześć pojazdów straży pożarnej i cztery ambulanse. Wciąż trwa dogaszanie obiektu.

Oficjalna przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Według medialnych doniesień ogień pojawił się w związku z awarią systemu klimatyzacyjnego. Geo TV powołał się na urzędników, według których eksplodowała sprężarka klimatyzatora w sali dla niemowląt.

Premier Shehbaz Sharif polecił przeprowadzenie śledztwa w sprawie przyczyn pożaru. "Odpowiedzialne za to osoby powinny zostać zidentyfikowane. Należy wyciągnąć wobec nich najsurowsze konsekwencje" - oświadczył.