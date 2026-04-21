Świat

Co dalej z rozejmem? Trump: spodziewam się, że będę bombardować

Donald Trump
Kończy się rozejm Iran-USA. Teheran nadal nie potwierdził udziału w negocjacjach. Relacja Macieja Worocha
Źródło: TVN24
Druga tura negocjacji pomiędzy Iranem i USA w Pakistanie nadal pod znakiem zapytania. Tymczasem Donald Trump stwierdził, że nie chce przedłużać kończącego się lada chwila rozejmu pomiędzy USA i Iranem.

W rozmowie z telewizją CNBC Donald Trump stwierdził, że USA i Iran "będą miały świetne porozumienie". Stwierdził też, że reżim w Teheranie "nie ma wyboru" innego, niż wysłać negocjatorów. - Zniszczyliśmy ich flotę, zniszczyliśmy ich siły powietrzne, wyeliminowaliśmy ich przywódców - powiedział.

Trump dodał też, że usunięcie irańskich przywódców "komplikuje sprawy", ale "ci nowi są bardziej racjonalni." Pytany o przedłużenie rozejmu, Trump odparł: - Nie chcę tego zrobić. Nie mamy tak dużo czasu.

Dopytywany, czy w takim razie USA wznowi naloty, jeżeli nie otrzyma pozytywnych sygnałów przed końcem zawieszenia broni, Trump stwierdził: - Spodziewam się, że będę bombardować. Uważam, że to lepsze podejście.

Dodał, że Amerykanie są "gotowi do działania".

Niepewne negocjacje USA z Iranem

W nocy z wtorku na środę upływa dwutygodniowy rozejm w wojnie USA i Izraela z Iranem. Trump uznaje środowy wieczór za termin zakończenia rozejmu. Nadal nie jest pewne, czy w pakistańskim Islamabadzie odbędzie się kolejna runda amerykańsko-irańskich negocjacji.

Źródło: PAP/EPA/SOHAIL SHAHZAD

W poniedziałek prezydent USA informował w wywiadzie dla "New York Post", że wiceprezydent J.D. Vance, Jared Kushner (zięć Donalda Trumpa) i zespół negocjacyjny ze Stanów Zjednoczonych ruszyli do stolicy Pakistanu. Według informacji korespondenta "Faktów" TVN Macieja Worocha, który jest w Islamabadzie, delegacja USA jeszcze tam nie dotarła, zaś samolot dyplomatów z Iranu cały czas stoi na płycie lotniska wojskowego w pobliżu Teheranu.

Irańska telewizja państwowa również poinformowała, że delegacja nie wyruszyła jeszcze do Pakistanu. Z nieoficjalnych informacji Worocha wynika, że Pakistan prowadzi "uporczywą mediację".

W niedzielę rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei przekazał, że druga runda rozmów pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi nie jest obecnie planowana. Ostatnie negocjacje amerykańskiej i irańskiej delegacji w Islamabadzie 12 kwietnia zakończyły się fiaskiem. 

Od 13 kwietnia trwa amerykańska blokada irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej, wprowadzona w odpowiedzi na zamknięcie przez Teheran żeglugi w cieśninie Ormuz i mająca zmusić Teheran do ustępstw.

USA zatrzymały irański statek. Jest nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

USA zatrzymały irański statek. Jest nagranie

OGLĄDAJ: "Trump wykazuje pewną słabość, którą Irańczycy będą chcieli wykorzystać"
pc

"Trump wykazuje pewną słabość, którą Irańczycy będą chcieli wykorzystać"

Źródło: PAP, CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Adrian Wróbel
Czytaj także:
Ruszyła budowa tunelu KDP
Kumulacja utrudnień. Ruszyła budowa kolejnego tunelu
Łódź
kryptowaluty shutterstock_2667101901
Chaos w Zondacrypto. Jak odzyskać pieniądze?
BIZNES
Zondacrypto
"Giełda Zondacrypto właściwie straciła zdolność operacyjną"
BIZNES
imageTitle
Pierwszy taki przypadek w historii. Spektakularny sukces Wembanyamy
EUROSPORT
Premier Słowacji Robert Fico
Co z prośbą premiera Słowacji? Różne głosy w koalicji
Polska
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Nowe Hołowczyce
Tragiczny wypadek o poranku. Nie żyje piesza potrącona przez kierowcę busa
WARSZAWA
Senator Grzegorz Fedorowicz z Jarosławem Sosnowskim i jego pełnomocnikiem Adamem Jasinskim
Wyszedł na wolność po prawie 22 latach. "Prawdziwa walka zaczyna się teraz"
Wrocław
imageTitle
Tokeny niezgody. Sportowcy się boją
EUROSPORT
imageTitle
Stalowe nerwy Linette. Awansowała w Madrycie
EUROSPORT
shutterstock_2586574153
Tesla przegrywa w sądzie. Aktualizacja miała wydłużyć ładowanie
BIZNES
Modernizacja linii otwockiej
Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"
Piotr Bakalarski
Powódź zalała szkołę podstawową w Wisconsin
Woda z impetem wdziera się do szkolnej stołówki. Nagranie
METEO
Sabrina Carpenter i Madonna na Coachelli 2026
Nagroda za zwrot stroju Madonny. Zginął po festiwalu
Kultura i styl
Kalifornia. Balon z 13 osobami w koszu bezpiecznie wylądował w przydomowym ogrodzie
"Na moim podwórku, był kosz, a w nim 13 osób"
Świat
AdobeStock_1853222055
Sezon grypowy pod lupą ekspertów. Co poszło nie tak, co się udało?
Anna Bielecka
Konkret24. Cudzoziemcy z "pierwszeństwem zatrudnienia w ochronie zdrowia"?
"Pani minister przez półtorej godziny kluczyła". Ochrona zdrowia dalej bez recepty
Piotr Wójcik
imageTitle
Klub w żałobie. Żona piłkarza zmarła kilka dni po porodzie
EUROSPORT
Pociąg miał nieplanowany postój (zdjęcie ilustracyjne)
Ważny apel policji do pasażerów dwóch pociągów
Katowice
Elon Musk
Musk zignorował wezwanie do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie X
BIZNES
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie
BIZNES
AdobeStock_360485665
"Miasteczko jak z obrazka". Tu powstanie Strefa TVN24
Kultura i styl
AdobeStock_1605631171
Otyłość w tym wieku skraca życie o 70 procent. Naukowcy tłumaczą, dlaczego
Zdrowie
shutterstock_2190853061
Sony z dużymi zmianami. "Niektóre funkcje nie będą dostępne"
BIZNES
rosyjscy zolnierze 003 milru
Nowe agresywne plany wobec Ukrainy. Putin chce więcej
Tatiana Serwetnyk
Szwecja - Polska
Szwecja ukarana po meczu z Polską
EUROSPORT
Nastolatek był pod wpływem narkotyków
Spał w autobusie, nie reagował. 17-latek miał we krwi fentanyl
WARSZAWA
Mokry śnieg, wiosna, powrót zimy
Duża zmiana w pogodzie już niebawem
METEO
Paliwo, stacja benzynowa
Olej palmowy zamiast diesla? Wojna zmienia rynek paliwowy
BIZNES
shutterstock_2352212191_1
Szpitale tracą finansową płynność. "Dochodzimy do przełomowego momentu"
Piotr Wójcik
imageTitle
Piłkarz pchnięty nożem. Był w stanie krytycznym
EUROSPORT

