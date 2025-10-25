Pakistan ostrzega przed "otwartą wojną" z Afganistanem

Minister obrony Pakistanu powiedział w sobotę, że wierzy, iż Afganistan chce pokoju. Ostrzegł jednak, że brak porozumienia podczas rozmów w Stambule oznaczałby "otwartą wojnę".
19 października Pakistan i Afganistan uzgodniły natychmiastowe zawieszenie broni po ponad tygodniu krwawych walk przygranicznych, w których zginęły dziesiątki osób. Zapowiedziano również kolejne spotkania delegacji z Pakistanu i Afganistanu, aby zapewnić trwałość zawieszenia broni i weryfikować jego przestrzeganie.
Pakistan obwinia Afganistan o udzielanie schronienia rebelianckiej islamistycznej grupie Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). TTP od 2007 roku atakuje pakistańskie siły bezpieczeństwa, dążąc do obalenia rządu i wprowadzenia w Pakistanie fundamentalistycznego prawa islamskiego.
Kabul zaprzecza tym oskarżeniom. Oba kraje dzielą granicę o długości ponad 2,6 tysiąca km, ale Afganistan nigdy jej nie uznał.
