Uzgodnili zawieszenie broni po najkrwawszych starciach od lat

"Podczas negocjacji obie strony zgodziły się na natychmiastowe zawieszenie broni oraz ustanowienie mechanizmów, by skonsolidować trwały pokój i stabilność pomiędzy krajami" - napisano w komunikacie katarskiego ministerstwa po rozmowach, w których mediowały Katar i Turcja.

Zapowiedziano również kolejne spotkania delegacji z Pakistanu i Afganistanu, aby zapewnić trwałość zawieszenia broni i weryfikować jego przestrzeganie.

Pakistan i Afganistan ogłosiły zawieszenie broni po krwawych starciach

Rozmowy pokojowe w stolicy Kataru odbyły się po ponad tygodniu zaciętych walk na granicy pakistańsko-afgańskiej. Były to najkrwawsze starcia pomiędzy tymi krajami od lat. Zginęły w nich dziesiątki osób, a setki zostały ranne.

W środę wieczorem oba kraje ogłosiły 48-godzinne zawieszenie broni, które następnie - według władz afgańskich - zostało przedłużone do zakończenia rozmów w Dosze. W piątek doszło jednak do kolejnych starć.

Pakistańscy urzędnicy informowali o zamachu samobójczym w pobliżu granicy, w którym zginęło siedmiu pakistańskich żołnierzy, a 13 zostało rannych. Pakistan przeprowadził natomiast ataki z powietrza, w których, według rządzących Afganistanem talibów, zginęli cywile.

Pakistan obwinia Afganistan o udzielanie schronienia rebelianckiej islamistycznej grupie Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Ugrupowanie to od 2007 roku atakuje pakistańskie siły bezpieczeństwa, dążąc do obalenia rządu i wprowadzenia w Pakistanie fundamentalistycznego prawa islamskiego. Kabul zaprzecza tym oskarżeniom.

Kraje dzielą granicę o długości ponad 2,6 tys. km, ale Afganistan nigdy jej nie uznał.

