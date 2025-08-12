Sudan jest położony w północno-wschodniej części Afryki Źródło: Google Earth

Paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) w Sudanie, walczące z armią tego kraju, zabiły w poniedziałek ponad 40 cywilów i zraniły co najmniej 19 podczas ataku na obóz dla osób przemieszczonych w Darfurze Północnym - poinformowały lokalne służby ratunkowe.

Siły RSF zaatakowały obóz Abu Szuk, położony w pobliżu stolicy prowincji Darfur Północny Al-Fasziru, otwierając ogień do cywilów zarówno na ulicach, jak wewnątrz ich domów. Al-Faszir jest ostatnim miastem Darfuru, które nadal znajduje się pod kontrolą armii.

Pod koniec lipca RSF poinformowało o utworzeniu na zachodzie Sudanu alternatywnego rządu, na czele którego stanął generał Mohamed Hamdan Dagalo. Stany Zjednoczone objęły go w tym roku sankcjami, oskarżając o zbrodnię ludobójstwa.

Stojący na czele armii rządowej generał Abdel Fattah al-Burhan, również objęty sankcjami USA, potępił utworzenie alternatywnego rządu i zapowiedział, że jego wojska będą dążyć do odzyskania kontroli nad całym Sudanem.

Żołnierz sudańskich sił zbrojnych na moście Shambat, który niegdyś łączył Omdurman z dzielnicą Bahri w Chartumie Źródło: Giles Clarke/Avaaz via Getty Images

Wojna domowa w Sudanie

Od ponad dwóch lat w Sudanie między siłami rządowymi, dowodzonymi przez generała Abdela Fattaha al-Burhana i wojskami z RSF (Rapid Support Forces, organizacja paramilitarna - red.), na czele których stoi jego były współpracownik generał Mohamed Hamdan Dagalo, toczy się wojna domowa. W 2021 roku obaj wspólnie dokonali wojskowego zamachu stanu i odsunęli od władzy rząd popierany przez Zachód. Potem doszło do konfliktu między generałami.

Konflikt w Sudanie Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Kraj pogrążony jest w pogłębiającym się chaosie, klęska głodu może dotykać nawet 400 tysięcy ludzi. Szacuje się, że wojna domowa pochłonęła już życie co najmniej 20 tysięcy cywilów, a miliony zmusiła do opuszczenia domów.

