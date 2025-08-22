Ostra wymiana zdań szefów MSZ po ukraińskim ataku

Ukraina zaatakowała dronami stację pompowania ropy "Uniecza" rurociągu Przyjaźń Źródło: Reuters/@MAGYARBIRDS via YouTube

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z czwartku na piątek dowódca Sił Systemów Bezzałogowych, major Robert "Madiar" Browdi poinformował o ataku na rurociąg Przyjaźń, którym Rosja przesyła ropę naftową na Węgry i Słowację. Magistrala wznowiła pracę zaledwie we wtorek, po wcześniejszych uderzeniach ukraińskich dronów.

Do ukraińskiego ataku odniósł się w mediach społecznościowych szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto. "Wczoraj wieczorem rurociąg Przyjaźń został ponownie zaatakowany po raz trzeci w krótkim czasie, odcinając dostawy ropy na Węgry. To jawny atak na nasze bezpieczeństwo energetyczne i kolejna próba wciągnięcia nas w wojnę" - przekazał.

"To się nie uda! Stoimy na straży pokoju i naszych interesów narodowych" - dodał Szijjarto.

Ostra wymiana zdań Sikorskiego i Szijjarto

Na wpis szefa węgierskiego MSZ odpowiedział jego polski odpowiednik Radosław Sikorski. "Peter, macie tyle samo solidarności z naszej strony, ile my z waszej" - napisał wicepremier.

Szijjarto nie pozostał Sikorskiemu dłużny. "Uwierz, nigdy nie popełniłbym błędu, myśląc o tobie, jeśli chodzi o solidarność" - odparł.

Believe me, I would never commit the mistake to think about you when it comes to solidarity. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 22, 2025 Rozwiń

W przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej, Słowacja i sąsiednie Węgry pozostają uzależnione od rosyjskiej energii i pozyskują większość ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń, który przebiega przez Białoruś i Ukrainę. Niemal codzienne ukraińskie ataki dronów - w odpowiedzi na rosyjską agresję - na rafinerie i rurociągi naftowe spowodowały niedobory paliwa w wielu regionach Rosji.

OGLĄDAJ: Anioły Pokrowska Zobacz cały materiał