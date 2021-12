Naukowcy: dwie dawki szczepionki nie chronią przed wariantem omikron

Dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 nie wystarczają, aby zapobiec zakażeniu omikronem - nowym wariantem koronawirusa. Dawka przypominająca daje jednak do 75 procent ochrony - poinformowali w piątek brytyjscy naukowcy.

"Wstępne dane wykazały, że skuteczność przeciwko nowemu wariantowi wydaje się znacznie wzrosnąć we wczesnym okresie po dawce przypominającej, zapewniając około 70-75 proc. ochrony przed objawową infekcją" - dodano jednak. Ale jest to zauważalnie mniejsza ochrona niż ta, którą dawka przypominająca zapewnia w przypadku wariantu delta.

Omikron może stać się "dominującym szczepem"

UKHSA szacuje, że jeśli omikron nadal będzie rozprzestrzeniał się w obecnym tempie, to "stanie się dominującym szczepem, stanowiąc ponad 50 procent wszystkich zakażeń COVID-19 w Wielkiej Brytanii do połowy grudnia". Wskazano, że przed końcem grudnia dobowa liczba zakażeń może sięgnąć 100 tys., a łączna liczba infekcji wariantem omikron może dojść do miliona.