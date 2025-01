Oliviero Toscani nie żyje. Włoski fotograf zmarł po ciężkiej chorobie

Oliviero Toscani, światowej sławy włoski fotograf, zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Zasłynął jako autor szeroko dyskutowanych, niekiedy szokujących kampanii reklamowych, w których odwoływał się do ważnych społecznie tematów. To on pomógł modelce Monice Bellucci rozpocząć jej karierę, fotografował również takie ikony, jak Andy Warhol, John Lennon czy Federico Fellini.