Biuro szeryfa w hrabstwie Ottawa przekazało, że do karambolu doszło w poniedziałek rano czasu miejscowego w zachodniej części stanu. Według policji, w wyniku kolizji jest wielu rannych, lecz na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. Poszkodowanych przetransportowano do szpitali.
Droga, na której doszło do karambolu, została zablokowana, służby zaczęły ściąganie aut z drogi. W wypadku uczestniczyło łącznie ponad 100 pojazdów, w tym około 30-40 samochodów ciężarowych.
Służby meteorologiczne ostrzegają przed utrudnieniami dla podróżnych w Michigan w związku z zimowymi warunkami pogodowymi.
Autorka/Autor: asty/ads
Źródło: PAP