Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ogromny karambol w USA. Zderzyło się ponad 100 pojazdów

Michigan
Karambol z udziałem ponad stu pojazdów w Michigan, wielu rannych
Źródło: CNN
Ponad 100 pojazdów zderzyło się w poniedziałek wieczorem w stanie Michigan na północy USA. W wyniku tego zdarzenia jest wielu rannych - podała stacja ABC News. Według telewizji Fox do zdarzenia doszło z powodu śnieżyc i zamieci.

Biuro szeryfa w hrabstwie Ottawa przekazało, że do karambolu doszło w poniedziałek rano czasu miejscowego w zachodniej części stanu. Według policji, w wyniku kolizji jest wielu rannych, lecz na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. Poszkodowanych przetransportowano do szpitali.

Droga, na której doszło do karambolu, została zablokowana, służby zaczęły ściąganie aut z drogi. W wypadku uczestniczyło łącznie ponad 100 pojazdów, w tym około 30-40 samochodów ciężarowych.

Do karambolu doszło w stanie Michigan
Do karambolu doszło w stanie Michigan
Źródło: TVN24

Służby meteorologiczne ostrzegają przed utrudnieniami dla podróżnych w Michigan w związku z zimowymi warunkami pogodowymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Udostępnij:
TAGI:
USAWypadki
Czytaj także:
imageTitle
Niemcy uratowały się na Euro. Kolejne zespoły z awansem
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska
Władze Polski 2050 zdecydowały w sprawie wyborów
Polska
imageTitle
"Niedopuszczalne". Prezydent FIFA potępił mistrzów Afryki
EUROSPORT
Rozprawa rozwodowa (zdjęcie ilustracyjne)
Rozwód nieważny, bo orzekał neosędzia. Żurek: kryzys wchodzi w najwrażliwsze obszary
Polska
imageTitle
Polska debiutantka sprawdzi gwiazdę. "Oglądałam ją w telewizji"
EUROSPORT
policja norwegia S shutterstock_1430131829
Polak trafił do aresztu w Norwegii. Policjanci interweniowali w samolocie
Świat
lotnisko okecie warszawa - Gelia shutterstock_2680137603
Miał zagłuszarkę na lotnisku, trafił do aresztu. Co i jak w tej sprawie zrobiły służby?
Polska
Mróz, noc
W tych regionach należy uważać. Alarmy IMGW
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki: polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, ale wbrew życiu politycznemu
BIZNES
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
WARSZAWA
Marsylia
Najbardziej autentyczne miasta Europy. Dwa z Polski w czołówce
BIZNES
imageTitle
"Będzie koszmarem dla innych". Wielkie słowa legendy o Polaku
EUROSPORT
Zderzenie na Hynka
Zderzenie autokaru i dwóch samochodów
WARSZAWA
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Alert zorzowy. Warto spojrzeć w niebo
METEO
Kropka
"Kłopotliwa sytuacja". W "Kropce nad i" o zaproszeniu dla Nawrockiego
Polska
Jedno z aut dachowało
Tragiczny wypadek w Warszawie, nie żyje sześciolatek. Kierowcy obu aut zatrzymani
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Jak myślę o tym, że prezydent siedziałby przy stole z takim bandytą jak Putin, to pukam się w głowę"
Fakty po faktach
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie dogadali się z Węgrami. Chodzi o firmę objętą sankcjami
BIZNES
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
WARSZAWA
shutterstock_2661218935
Ryzyko awarii silnika. Dochodzenie w sprawie setek tysięcy aut
BIZNES
Stefan Krajewski
"Ministrowi gnojówka śmierdzi"? Resort wydał komunikat
Polska
shutterstock_2673979929
Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju
BIZNES
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
METEO
03.05 | Duże zainteresowanie adopcją zwierząt ze schronisk
Ważne zadanie dla wojewodów. Ministerstwo daje czas do jutra
Polska
imageTitle
Plan transmisji 3. dnia Australian Open. Hubert Hurkacz wkracza do gry
EUROSPORT
Andrzej Domański
Domański o decyzji Nawrockiego
BIZNES
Urząd miasta przejął kontrolę nad schroniskiem
Urząd przejął kontrolę nad schroniskiem. "Zmieniamy zamki"
Katowice
Rumen Radew
Prezydent Bułgarii rezygnuje. Już snuje dalsze plany
Świat
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
WARSZAWA
Ruszył proces Sebastiana M.
Sebastian M. przekonywał sąd, że do Dubaju wyjechał w celach biznesowych
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica