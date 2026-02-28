Iran odpowiada. Atak na amerykańskie bazy

Dym po wybuchach w Bahrajnie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W sobotę 28 lutego ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran.

Prezydent Donald Trump ogłosił później "dużą operację militarną USA w Iranie".

Przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei został ewakuowany z Teheranu.

Po ataku irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela.

Według władz Bahrajnu w sobotę doszło do ataku rakietowego na kwaterę główną amerykańskiej V Floty w Manamie.

Irańska agencja Fars przekazała, że Iran atakuje kilka baz USA w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie. CNN informował wcześniej o wybuchach słyszanych w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również znajdują się amerykańskie bazy.

Irackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało natomiast, że MSZ Iranu zapowiada ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.

Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety – podała państwowa agencja prasowa ZEA. Kobieta mieszkająca w Abu Zabi powiedziała Reutersowi, że słyszała pięć następujących jeden po drugim wybuchów, od których zatrzęsły się szyby w oknach jej domu. Odgłosy eksplozji słyszano też w okolicy baz lotnictwa Al-Zafra i Al-Batin, ok. 10 kilometrów na południe od miasta.

Pociski wystrzelone w stronę Izraela

Wcześniej izraelskie wojsko poinformowało, że wykryło pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela. Dodało, że siły powietrzne prowadzą działania mające na celu przechwycenie nadlatujących rakiet oraz neutralizację zagrożeń. Dowództwo zastrzegło, że system obrony powietrznej nie jest w pełni szczelny i zaapelowało o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa.

Wojsko przekazało następnie, że w kierunku Izraela wystrzelono kolejną salwę pocisków.

Eksplozje były słyszane w północnej części kraju, gdzie uruchomiono systemy obrony powietrznej po izraelsko-amerykańskim ataku na cele w Iranie. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach.

Iran o odwecie

Wcześniej przedstawiciel władz irańskich powiedział Reutersowi, że Iran szykuje się do odwetu za sobotni atak. Dodał, że będzie miażdżący.

Atak na Iran

W sobotę rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. O ataku poinformował najpierw minister obrony Izraela Israel Kac, który powiedział, że ma on charakter wyprzedzający. Potem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oznajmił, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi.

