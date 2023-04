Odnaleziono wrak Montevideo Maru, japońskiego statku z II wojny światowej. W katastrofie zginęło ponad tysiąc osób

Największa katastrofa morska w historii Australii

- W ten sposób kończy się jeden z najbardziej tragicznych rozdziałów w morskiej historii naszego kraju. Dokonując identyfikacji wraku, zrobiliśmy coś, co byliśmy winni rodzinom ofiar tej katastrofy - podkreślił australijski wicepremier.

"To grób, który należy traktować z szacunkiem"

Fundacja Silentworld podaje, że w katastrofie zginęło około 1060 jeńców, wśród których byli zarówno wojskowi, jak i cywile. W momencie zatonięcia jednostki na pokładzie znajdowało się co najmniej 850 australijskich żołnierzy i 210 cywilów, pochodzących z 14 państw. Najmłodszy z pasażerów miał 15 lat, najstarszy 60.

- To jest teraz wojenna mogiła. To grób, który należy traktować z szacunkiem - powiedział stacji BBC kapitan Roger Turner, który brał udział w poszukiwaniach wraku. Do badania spoczywającego na dnie statku naukowcy wykorzystywali tak zwane autonomiczne pojazdy podwodne (AUV) z zamontowanymi kamerami, dzięki którymi mogli z bliska przyjrzeć się jednostce.