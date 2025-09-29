OBWE oceniła wybory w Mołdawii. "Bezprecedensowe zagrożenia ze strony Rosji"

Prezydentka Mołdawii Maia Sandu oddała swój głos w wyborach parlamentarnych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W niedzielę przeprowadzone zostały wybory parlamentarne w Mołdawii. W poniedziałek podano oficjalne wyniki.

Zwyciężyła proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), która zdobyła ponad połowę głosów.

OBWE zaznaczyła, że wybory odbywały się w cieniu "bezprecedensowych zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji".

OBWE, która wysłała swoją misję obserwacyjną do Mołdawii, oceniła, że wybory parlamentarne w tym kraju zostały przeprowadzone prawidłowo pomimo pewnych niedociągnięć.

"Wybory wykazały wysoki poziom zaangażowania na rzecz demokracji w obliczu bezprecedensowych zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji" - oświadczyła Paula Cardoso, współkoordynatorka misji OBWE.

Cardoso podkreśliła jednak, że decyzja mołdawskich władz o wykluczeniu dwóch partii z wyborów zaledwie kilka dni przed ich rozpoczęciem "ograniczyła ich prawo do skorzystania ze środków odwoławczych".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wynik wyborów w Mołdawii "sygnałem" dla Kremla

Wyniki wyborów w Mołdawii. Ocena OBWE

Centralna Komisja Wyborcza (CEC) Mołdawii nie dopuściła do wyborów bloku Zwycięstwo (Victorie, Pobieda), złożonego z czterech marionetkowych partii powiązanych z Ilanem Sorem, działającym z Rosji byłym oligarchą, oraz partii Moldova Mare (Wielka Mołdawia), która jest powiązana z Sorem i miała nielegalnie przyjmować od niego pieniądze na kampanię.

Wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2025 roku Źródło: PAP

Mołdawskie wybory wygrała prounijna Partia Działania i Solidarności (PAS), która zdobyła 50,2 proc. głosów. Prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) uzyskał 24,2 proc. poparcia, a na trzecim miejscu uplasował się centrowy Blok Alternatywa z wynikiem 8 procent. Do mołdawskiego parlamentu weszły też ugrupowania Nasza Partia z poparciem na poziomie 6,2 proc. i Demokracja w Domu, która uzyskała 5,6 proc. głosów. Resztę głosów zebrało kilkanaście ugrupowań, które nie przekroczyły 5-procentowego progu wyborczego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD