OBWE oceniła wybory w Mołdawii. "Bezprecedensowe zagrożenia ze strony Rosji"

- W niedzielę przeprowadzone zostały wybory parlamentarne w Mołdawii. W poniedziałek podano oficjalne wyniki.
- Zwyciężyła proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), która zdobyła ponad połowę głosów.
- OBWE zaznaczyła, że wybory odbywały się w cieniu "bezprecedensowych zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji".
OBWE, która wysłała swoją misję obserwacyjną do Mołdawii, oceniła, że wybory parlamentarne w tym kraju zostały przeprowadzone prawidłowo pomimo pewnych niedociągnięć.
"Wybory wykazały wysoki poziom zaangażowania na rzecz demokracji w obliczu bezprecedensowych zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji" - oświadczyła Paula Cardoso, współkoordynatorka misji OBWE.
Cardoso podkreśliła jednak, że decyzja mołdawskich władz o wykluczeniu dwóch partii z wyborów zaledwie kilka dni przed ich rozpoczęciem "ograniczyła ich prawo do skorzystania ze środków odwoławczych".
Wyniki wyborów w Mołdawii. Ocena OBWE
Centralna Komisja Wyborcza (CEC) Mołdawii nie dopuściła do wyborów bloku Zwycięstwo (Victorie, Pobieda), złożonego z czterech marionetkowych partii powiązanych z Ilanem Sorem, działającym z Rosji byłym oligarchą, oraz partii Moldova Mare (Wielka Mołdawia), która jest powiązana z Sorem i miała nielegalnie przyjmować od niego pieniądze na kampanię.
Mołdawskie wybory wygrała prounijna Partia Działania i Solidarności (PAS), która zdobyła 50,2 proc. głosów. Prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) uzyskał 24,2 proc. poparcia, a na trzecim miejscu uplasował się centrowy Blok Alternatywa z wynikiem 8 procent. Do mołdawskiego parlamentu weszły też ugrupowania Nasza Partia z poparciem na poziomie 6,2 proc. i Demokracja w Domu, która uzyskała 5,6 proc. głosów. Resztę głosów zebrało kilkanaście ugrupowań, które nie przekroczyły 5-procentowego progu wyborczego.
Autorka/Autor: sz/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: DUMITRU DORU/PAP/EPA