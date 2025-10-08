Oryginalne dzieła malarza i prezentera telewizyjnego Boba Rossa zostaną zlicytowane, aby wesprzeć stacje telewizyjne po tym, jak administracja Trumpa ograniczyła im finansowanie - donosi NBC News. Programy Rossa były pokazywane w amerykańskich stacjach publicznych. Większość z obrazów, które trafią na aukcję, powstało właśnie na oczach widzów, w mniej niż 30 minut.
Dom aukcyjny Bonhams poinformował w oświadczeniu, że wystawionych zostanie 30 prac, których szacowana łączna wartość wynosi od 850 tys. do 1,4 miliona dolarów (od 3 do 5,1 milionów złotych).
Pierwsza aukcja odbędzie się 11 listopada. Trafią na nią trzy prace: "Cliffside" z 1990 roku, "Winter’s Peace" z 1993 roku oraz "Home in the Valley", namalowany w tym samym roku.
- Poświęcił swoje życie udostępnianiu sztuki każdemu - mówi Joan Kowalski, prezes Bob Ross Inc. - Ta aukcja gwarantuje, że jego dziedzictwo będzie nadal wspierać medium, które przez dekady wnosiło jego radość i kreatywność do amerykańskich domów.
Malował "małe, szczęśliwe drzewka". Kim był Bob Ross?
Bob Ross to były sierżant sztabowy Sił Powietrznych USA, który prowadził w publicznej telewizji w latach 80. i 90. popularny program instruktażowy "The Joy of Painting" (Radość z malowania). BBC podaje, że "opuszczając armię amerykańską, poprzysiągł sobie, że nigdy więcej nie podniesie głosu". Znany był ze swojego spokojnego usposobienia, a podczas tworzenia mówił o "radosnych chmurkach i drzewkach". Popularne stało się także jego powiedzenie, że podczas malowania plama farby w niewłaściwym miejscu "to nie błąd", a po prostu "szczęśliwy, mały wypadek". Zachęcał do tworzenia - uczył, jak odtwarzać łagodne krajobrazy - od zachodów słońca nad oceanem, po pasma górskie i ośnieżone lasy.
Program Rossa odżył w czasie pandemii COVID-19 - filmiki były chętnie odtwarzane w serwisie YouTube, a internauci z przyjemnością słuchali jego cichych lekcji malowania, przypomina BBC. Działało to relaksująco i przynosiło ukojenie.
Prezenter zmarł w 1995 roku z powodu powikłań nowotworowych. Chorował na chłoniaka.
