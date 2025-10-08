81-letni malarz podbija TikToka Źródło: TikTok: @boakeadamsson

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Oryginalne dzieła malarza i prezentera telewizyjnego Boba Rossa zostaną zlicytowane, aby wesprzeć stacje telewizyjne po tym, jak administracja Trumpa ograniczyła im finansowanie - donosi NBC News. Programy Rossa były pokazywane w amerykańskich stacjach publicznych. Większość z obrazów, które trafią na aukcję, powstało właśnie na oczach widzów, w mniej niż 30 minut.

Dom aukcyjny Bonhams poinformował w oświadczeniu, że wystawionych zostanie 30 prac, których szacowana łączna wartość wynosi od 850 tys. do 1,4 miliona dolarów (od 3 do 5,1 milionów złotych).

Bob Ross Źródło: x.com/CBSMornings

Pierwsza aukcja odbędzie się 11 listopada. Trafią na nią trzy prace: "Cliffside" z 1990 roku, "Winter’s Peace" z 1993 roku oraz "Home in the Valley", namalowany w tym samym roku.

- Poświęcił swoje życie udostępnianiu sztuki każdemu - mówi Joan Kowalski, prezes Bob Ross Inc. - Ta aukcja gwarantuje, że jego dziedzictwo będzie nadal wspierać medium, które przez dekady wnosiło jego radość i kreatywność do amerykańskich domów.

Painter and television host Bob Ross' original work will be auctioned off to help support public television stations after funding was cut by the Trump administration. https://t.co/jGO53eZ91R — NBC News (@NBCNews) October 7, 2025 Rozwiń

Malował "małe, szczęśliwe drzewka". Kim był Bob Ross?

Bob Ross to były sierżant sztabowy Sił Powietrznych USA, który prowadził w publicznej telewizji w latach 80. i 90. popularny program instruktażowy "The Joy of Painting" (Radość z malowania). BBC podaje, że "opuszczając armię amerykańską, poprzysiągł sobie, że nigdy więcej nie podniesie głosu". Znany był ze swojego spokojnego usposobienia, a podczas tworzenia mówił o "radosnych chmurkach i drzewkach". Popularne stało się także jego powiedzenie, że podczas malowania plama farby w niewłaściwym miejscu "to nie błąd", a po prostu "szczęśliwy, mały wypadek". Zachęcał do tworzenia - uczył, jak odtwarzać łagodne krajobrazy - od zachodów słońca nad oceanem, po pasma górskie i ośnieżone lasy.

Program Rossa odżył w czasie pandemii COVID-19 - filmiki były chętnie odtwarzane w serwisie YouTube, a internauci z przyjemnością słuchali jego cichych lekcji malowania, przypomina BBC. Działało to relaksująco i przynosiło ukojenie.

Prezenter zmarł w 1995 roku z powodu powikłań nowotworowych. Chorował na chłoniaka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD