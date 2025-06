Trump komentuje doniesienia o Musku. "Nie wiedziałem"

Donald Trump o podejrzeniach wobec Elona Muska Źródło: Reuters

"Kiedy Elon Musk stał się jednym z najbliższych sojuszników Donalda J. Trumpa w zeszłym roku (...) przekazując około 275 milionów dolarów, aby pomóc mu wygrać prezydenturę, zażywał również substancje psychoaktywne znacznie intensywniej, niż wcześniej sądzono" - donosi NYT, powołując się na źródła z otoczenia miliardera.

Według dziennik ma chodzić o stosowanie ketaminy, ecstasy, grzybów halucogennych oraz leków przypominających Adderall.

- Nie wiedziałem. Uważam, że jest fantastyczny - powiedział dziennikarzom Trump, pytany o doniesienia NYT na temat Muska. Dodał, że nie "niepokoi go nic, co dotyczy Elona Muska". Prezydent USA podkreślił, że jako szef Departamentu do Spraw Efektywności Rządu (DODGE) Musk "wykonał fantastyczną robotę".

Pracę na rzecz zespołu miliarder zakończył oficjalnie w piątek. Wówczas prezydent oświadczył, że wielu pracowników DOGE, na czele którego stał Musk, będzie nadal pracować dla jego administracji, a sam szef Tesli i SpaceX, który "wykonał fantastyczną robotę", będzie nadal "wpadał do Waszyngtonu".