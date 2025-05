Pierwsze słowa Leona XIV po wyborze

Papież Leon XIV: pokój niech będzie z wami wszystkimi Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Na konklawe wybrano nowego papieża. Niedługo później poinformowano, że został nim Amerykanin Robert Prevost. Przyjął imię Leona XIV. Chwilę po ogłoszeniu nowy Ojciec Święty pojawił się na balkonie Bazyliki Świętego Piotra.

Konklawe rozpoczęło się w Watykanie w środę. W czwartek po południu z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym - symbol wyboru nowego Ojca Świętego. Rozległy się też dzwony bazyliki watykańskiej.

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA i przyjął imię Leona XIV.

Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/ANSA

Pierwsze słowa Leona XIV

Chwilę po ogłoszeniu nowy Ojciec Święty pojawił się na balkonie Bazyliki Świętego Piotra. Udzielił pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" i przywitał się z wiernymi. - Pokój niech będzie z wami wszystkimi - powiedział.

- Bracia i Siostry najdrożsi, to pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego Pasterza, który dał życie za nasze grzechy. Także ja chciałbym, żeby to pozdrowienie, pozdrowienie pokoju, weszło do naszego serca, aby zapanowało w waszych rodzinach, doszło do wszystkich osób, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich narodów, do całej ziemi. Pokój niech będzie z wami - mówił dalej.

Oto nowy papież - Leon XIV Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT Papież Leon XIV Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/ANSA Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/ANSA Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO Papież Leon XIV Źródło: FABIO FRUSTACI/EPA/PAP Robert Prevost na zdjęciu z Franciszkiem z września 2023 roku Źródło: PAP/EPA/ANSA

- To jest pokój Chrystusa Zmartwychwstałego. Pokój, który jest pokojem dla tych, którzy są pokorni, cisi, który pochodzi od Boga - Boga, który kocha was wszystkich. Bezwarunkowo - kontynuował.

Wspomniał dalej o ubogich, a także o papieżu Franciszku, który - jak mówił - "błogosławił Rzym". - Dał swoje błogosławieństwo światu, całemu światu – wskazywał.

- I chciałbym powtórzyć to błogosławieństwo Boga, który kocha nas wszystkich. Zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w rękach Boga. Bez lęku, zjednoczeni, ręka w rękę z Bogiem i (…) kroczymy naprzód. Jesteśmy uczniami Chrystusa. Chrystus podąża przed nami. W świecie potrzeba nam Jego światła. Ludzkość potrzebuje Jego jako mostu, aby sięgnąć Boga i Jego miłości. Pomóżmy sobie także, aby wspólnie moglibyśmy budować mosty dialogiem, spotkaniami, jednocząc się wszyscy tak, abyśmy byli jednym narodem - zawsze w pokoju - głosił przed obliczem wiernych.

I dodał: - Dziękuję papieżowi Franciszkowi. Chcę podziękować także wszystkim kardynałom, braciom moim, którzy wybrali mnie jako Następcę Piotrowego, abym wspólnie z wami mógł kroczyć w zjednoczonym Kościele, szukając zawsze pokoju, sprawiedliwości, szukając zawsze pracy z mężczyznami i kobietami, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa bez lęku.

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost Źródło: Reuters

- Jestem synem świętego Augustyna, jestem augustynianinem - mówił dalej papież, wskazując, że jest jednocześnie "chrześcijaninem i dla was biskupem". - Wszyscy możemy wspólnie kroczyć w stronę tej ojczyzny, którą przygotował dla nas Bóg - dodał. Powiedział też, że ma "dla Kościoła rzymskiego specjalne pozdrowienie".

- Musimy wspólnie szukać tego, aby być Kościołem-misjonarzem, Kościołem, który buduje mosty, tworzy dialog, zawsze otwartym. Który przyjmuje - tak jak ten plac - z otwartymi ramionami wszystkich, którzy potrzebują naszej miłości i naszej obecności, dialogu i miłości - apelował.

Całe przemówienie nowego papieża Leona XIV Źródło: Reuters

Kilka słów po hiszpańsku. "Szczególnie mojej ulubionej diecezji w Peru"

Leon XIV powiedział następnie, że chciałby skierować do wiernych "kilka słów po hiszpańsku".

- Wszystkim tym, szczególnie mojej ulubionej diecezji Chiclayo w Peru, gdzie naród pełen wiary i jego biskup dzieli się swoją wiarą i dał tyle, aby podążać za Kościołem pełnym wiary w Jezusa Chrystusa, wszystkim wam, bracia i siostry z Rzymu, z Włoch, z całego świata - chcemy być Kościołem synodalnym, Kościołem, który kroczy, Kościołem, który zawsze szuka pokoju, który zawsze szuka miłości, który zawsze chce być blisko tym, którzy cierpią - wyliczał.

Jak mówił, "dzisiaj dzień wzywania Madonny z Pompejów". - Nasza Matka Maria chce zawsze kroczyć z nami, chce być blisko nas, pomagać nam swoim stawiennictwem przez swoją miłość. Chciałbym, abyśmy się teraz wspólnie pomodlili. Pomodlili się za tę nową misję, za cały Kościół powszechny, za pokój na świecie - oznajmił, po czym odmówił modlitwę "Zdrowaś Maryjo".