Świat

Nowe zasady dla uchodźców. Krótki wyjazd może kosztować ochronę

Oslo, Norwegia
Lotnisko w Oslo na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Od czwartku w Norwegii obowiązują zaostrzone przepisy azylowe. Zgodnie z nowymi zasadami, nawet krótki wyjazd z kraju może skutkować utratą statusu uchodźcy lub cofnięciem zezwolenia na pobyt. Oznacza to, że na przykład wyjazd w okresie świątecznym do rodziny może mieć duże konsekwencje.

Nowe przepisy norweskiego Ministerstwa Sprawiedliwości nałożyły na policję i urząd ds. imigrantów (UDI) obowiązek reagowania na każdą podróż uchodźcy do kraju pochodzenia. Chodzi o sytuacje, w których osoba objęta ochroną międzynarodową wraca tam, skąd – według deklaracji – uciekła przed prześladowaniami. Taki wyjazd ma być sygnałem ostrzegawczym i w praktyce może automatycznie uruchomić postępowanie administracyjne.

Oznacza to, że na przykład wyjazd w okresie świątecznym, by odwiedzić rodzinę, może mieć dla uchodźców duże konsekwencje.

Władze mają sprawdzać cel wyjazdu, czas jego trwania, czy często się powtarzał oraz czy uchodźca korzystał w trakcie podróży z dokumentów kraju, z którego pochodzi. Jeśli uznają, że podróż podważała potrzebę ochrony, status uchodźcy czy prawo do pobytu, uprawnienia te zostaną odebrane.

"Gorąca dyskusja". Polska zwolniona, kraje Południa niezadowolone

"Gorąca dyskusja". Polska zwolniona, kraje Południa niezadowolone

Polska
Przemycali migrantów, wprowadzali na rynek narkotyki. Kolejne zatrzymania

Przemycali migrantów, wprowadzali na rynek narkotyki. Kolejne zatrzymania

Katowice

Indywidualna kontrola w każdym przypadku

Nawet wyjątkowe przypadki, jak pogrzeb czy ciężka choroba osoby bliskiej, wymagać będą każdorazowo indywidualnej oceny. Cudzoziemiec będzie musiał za każdym razem ponownie udowodnić konieczność zachowania posiadanych praw pobytowych.

Zmiany dotyczą uchodźców konwencyjnych i osób objętych ochroną uzupełniającą, w tym także części obywateli Ukrainy, o ile posiadają w Norwegii status uchodźcy. W praktyce mogą oznaczać więcej decyzji o cofnięciu ochrony, także wobec osób mieszkających w kraju od wielu lat.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JWCohen / Shutterstock.com

NorwegiauchodźcyMigracje
