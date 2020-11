Norwegia wyda Francji podejrzanego o przeprowadzenie ataku na restaurację w Paryżu

Jak przekazała rzeczniczka norweskich służb specjalnych PST Anett Aamodt, podejrzany zostanie przekazany stronie francuskiej w ciągu 10 dni. Wcześniej mężczyzna bezskutecznie odwoływał się od decyzji o areszcie do kolejnych instancji sądowych. Ostatecznie sprzeciwu wobec ekstradycji obywatela Norwegii nie wniósł ani prokurator generalny, ani ministerstwo sprawiedliwości.

Atak terrorystyczny w Paryżu

Według francuskich śledczych obywatel Norwegii 9 sierpnia 1982 roku współuczestniczył w ataku terrorystycznym na restaurację Goldenberg na rue des Rosiers w Paryżu. Wówczas czterech umundurowanych sprawców rzuciło granat do środka lokalu, a następnie oddali oni w kierunku gości oraz obsługi ponad 70 strzałów. Sześć osób zginęło, a 22 zostały ranne. Sprawcom ataku udało się uciec, a śledztwo w tej sprawie nadal jest prowadzone.

Mężczyzna już w 2015 roku został zidentyfikowany na podstawie donosów przez norweskie oraz francuskie media jako możliwy sprawca ataku. W rozmowie z gazetą "VG" zaprzeczył on temu, twierdząc, że nigdy nie był w stolicy Francji oraz że nigdy nie był członkiem Organizacji Abu Nidala. Oświadczył jedynie, że gdy w 1991 roku przyjechał do Norwegii, należał do Palestyńskiego Ruchu Wyzwolenia Narodowego Al-Fatah, Jasira Arafata.