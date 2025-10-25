Logo strona główna
Świat

Rybak przerwał ćwiczenia wojskowe NATO

Wyspa Andoeya
Norweska wyspa Andoeya
Źródło: Google Earth
Rybak z norweskiej wyspy Andoeya przerwał ćwiczenia wojskowe NATO, gdy wpłynął w strefę manewrów. Mężczyzna domagał się w ten sposób dostępu do łowisk zamkniętych przez armię - wskazał dziennik "Kyst og Fjord".

Do zdarzenia doszło w środę w trakcie natowskich manewrów Steadfast Noon.

Specjalnie przerwał ćwiczenia NATO

Olafur Einarsson, cytowany w piątek przez norweską gazetę, miał dwa dni wcześniej pełną świadomość, że jego kuter znalazł się w oznaczonej strefie niebezpiecznej. W miejscu, gdzie za chwilę miały spaść pociski, rybak rozstawił sieci. Ostatecznie niemieccy piloci musieli przerwać zaplanowane ćwiczenia i zawrócić do bazy.

Wody wokół wyspy Andoeya zostały zamknięte w związku z ćwiczeniami NATO. Za ich bezpieczne przeprowadzenie odpowiadało położone na wyspie norweskie centrum kosmiczne Andoeya Space. Według jego przedstawicieli naruszenie strefy zakazanej przez norweskiego rybaka naraziło niemieckie siły powietrzne na "wielomilionowe straty".

Rybak: będą mieli konflikt

Złamanie przez Einarssona zakazu połowów miało być sprzeciwem wobec coraz częstszych zakazów łowienia ryb w tej okolicy. Na łamach "Kyst og Fjord" rybak skarżył się, że organizatorzy ćwiczeń wojskowych stale naruszają prawo lokalnych rybaków do połowu, a dotychczasowe uzgodnienia są zmieniane bez wcześniejszych konsultacji.

- Jeśli nadal będą ćwiczyć na naszych łowiskach, a przez to pozbawią nas możliwości zarabiania, będą mieli konflikt - zapowiedział Einarsson.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: js/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jelena Safronova/Shutterstock

Norwegia NATO
