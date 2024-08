"Romantyczna relacja" i groźby przez telefon. Nowe ustalenia w sprawie zatrzymanego syna księżnej  

Kobieta, o zaatakowanie której podejrzewany jest Marius Borg Høiby, pozostawała z nim w "romantycznej relacji" - informuje policja. Oszczędnie komentuje ona jednak pozostałe szczegóły sprawy, w związku z którą na początku sierpnia zatrzymano 27-letniego syna księżnej koronnej Norwegii, Mette-Marit. Lokalne media donoszą, że do ataku miało dojść w mieszkaniu domniemanej pokrzywdzonej. Publikują też zdjęcia rzekomo dokonanych przez Høiby'ego zniszczeń i opisują groźby, jakie miał kierować pod adresem dziewczyny.

Do sprawy w ostatnim czasie odniosła się też miejscowa policja. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, jej przedstawiciele podkreślali jednak, że ze względu na "wczesny etap śledztwa" nie mogą obszernie komentować jego szczegółów. - Aktualnie analizujemy wszystkie hipotezy - przekazała we wtorek Henriette Taxt Røstadli z komendy w Oslo. Funkcjonariuszka dodała, że działania śledczych skupiają się na ponownym przesłuchaniu rzekomej ofiary oraz zebraniu zeznań od Høiby'ego. Ten miał dotąd odmawiać przedstawienia swojej wersji wydarzeń, do czego ma prawo.