Syn księżnej usłyszał kilkadziesiąt zarzutów, w tym o gwałty

Kluczowe fakty: Marius Borg Høiby nie należy do obecnie panującej rodziny w Norwegii, jest synem księżnej z pierwszego związku, zanim poznała księcia Haakona.

Po upublicznieniu pierwszych oskarżeń na policję zaczęły się zgłaszać kolejne kobiety, które twierdziły, że także doznały krzywdy z jego strony.

Mężczyzna prócz zarzutów o przemoc i gwałt miał też m.in. nagrywać stosunki płciowe bez zgody kobiet.

Syn norweskiej księżnej Mette-Marit, Marius Borg Høiby, w poniedziałek usłyszał 32 zarzuty. Najpoważniejsze to cztery zgwałcenia, do których miało dojść w 2018, 2023 i dwukrotnie w 2024 roku. Śledczy również zebrali dowody na wielokrotne akty przemocy, zakłócanie porządku, zniszczenie mienia i złamanie przez 28-latka sądowego zakazu zbliżania się. Miał on też bez zgody partnerek nagrywać stosunki płciowe z nimi.

Prokurator zapowiedział wniesienie aktu oskarżenia po śledztwie, które wszczęto po pierwszych doniesieniach o przemocy, jakiej Høiby miał się dopuścić wobec swojej ówczesnej partnerki. Gdy zatrzymanie mężczyzny związanego z dworem królewskim zostało ujawnione, na policję zaczęły zgłaszać się kolejne kobiety, które twierdziły, że zostały przez niego skrzywdzone.

Syn księżnej Norwegii z zarzutami

Adwokaci Høiby'ego w oświadczeniu dla prasy ocenili przedstawione zarzuty jako poważne, jednocześnie podkreślając, że ich liczba nie powoduje, że sprawa stała się jeszcze poważniejsza. Zapewnili również, że ich klient nie przyznał się do popełnienia kluczowych przestępstw, ale będzie współpracował i aktywnie uczestniczył w procesie, by oczyścić się z postawionych zarzutów.

Innego zdania był prokurator Sturla Henriksbø, który wniósł akt oskarżenia. - Ta sprawa jest bardzo poważna. Gwałt i przemoc w bliskich relacjach to bardzo poważne czyny, które mogą pozostawić trwałe ślady i zniszczyć życie – powiedział Henriksbø na konferencji prasowej.

Høiby jest synem z pierwszego związku obecnej księżnej Mette-Marit. Urodził się kilka lat wcześniej, zanim jego matka poznała księcia Haakona. Z małżeństwa z następcą norweskiego tronu księżna ma dwoje dorosłych dzieci: księżniczkę Ingrid Aleksandrę i księcia Sverrego Magnusa. Marius Borg Høiby do rodziny panującej nie należy, lecz był wychowywany razem z pozostałą dwójką.

"To sądy muszą zająć się tą sprawą i podjąć decyzję. Nie mamy nic więcej do dodania" - tak do aktu oskarżenia odniósł się dwór królewski. Za popełnienie najpoważniejszych z zarzucanych przestępstw Høiby'emu grozi do 10 lat więzienia.

