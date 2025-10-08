Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla z chemii

Instytut Karolinska w dniu przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (2025) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We środę przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Otrzymali ją Susumu Kitagawa z Kyoto University, Richard Robson z University of Melbourne i Omar M. Yaghi z University of California, Berkeley. Naukowcy zostali wyróżnieni za "rozwój struktur metaloorganicznych".

Jak stwierdzono w uzasadnieniu, naukowcy "stworzyli konstrukcje molekularne z dużymi przestrzeniami, przez które mogą przepływać gazy i inne substancje chemiczne". Dodano, że stworzone przez nich konstrukcje metaloorganiczne "mogą być wykorzystywane do pozyskiwania wody z pustynnego powietrza, wychwytywania dwutlenku węgla, magazynowania toksycznych gazów lub katalizowania reakcji chemicznych".

Nagroda Nobla

Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem fundatora nagrody, Szweda Alfreda Nobla, oraz kaligrafowany dyplom. Od 2023 roku to także najwyższa w historii kwota pieniężna, 11 mln koron szwedzkich (równowartość ok. 4,2 mln zł).

Nagroda ta przyznawana jest od 1901 roku. To najważniejsze wyróżnienie przyznawane osobom zajmującym się nauką i badaniami, działaniami na rzecz pokoju na świecie oraz literaturą. Nagroda ta swój prestiż zawdzięcza nie tylko długiej tradycji, ale przede wszystkim idei, która stała za jej ufundowaniem.

W czwartek zostanie przyznana nagroda w dziedzinie literatury, a w piątek - Pokojowa Nagroda Nobla. W poniedziałek, w kolejnym tygodniu, Bank Szwecji im. Alfreda Nobla przyzna swoją nagrodę w dziedzinie nauk ekonomicznych.