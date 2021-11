Dysydenci wzywają do bojkotu wyborów w Nikaragui

Grupy dysydentów przebywające w Kostaryce podpisały deklarację wzywającą do bojkotu wyborów, w których wygrana Daniela Ortegi zapewniłaby mu trzecią kadencję prezydencką z rzędu. "Chcemy, by w niedzielę ulice Nikaragui świeciły pustkami. Determinacją i odwagą, jakie towarzyszyły nam podczas protestów z roku 2018, powinniśmy wykazać się teraz, zostając w domach, by pokazać sprzeciw wobec panującej dyktatury" - zaapelowano.

"Ambony stały się okopem przeciwko reżimowi Daniela Ortegi"

Do najgłośniejszych krytyków reżimu Ortegi wewnątrz kraju należy duchowieństwo. "Ambony stały się okopem przeciwko reżimowi Daniela Ortegi. W kraju, w którym wypowiadanie się przeciwko ekscesom prezydenta może oznaczać więzienie - co spotkało wielu opozycjonistów - Nikaraguańczycy widzą w parafiach wytchnienie od cenzury. Księża nalegają, by parafianie nie uczestniczyli w tym, co opozycja określa farsą" - poinformował w piątek hiszpański dziennik "El Pais".