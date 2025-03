"Bundeswehra jest w złym stanie" - oceniła w raporcie pełnomocniczka Bundestagu do spraw sił zbrojnych Eva Hoegl. "Niemiecka armia potrzebuje więcej żołnierzy, lepszego sprzętu i lepszych koszar. Nie brakuje za to kamizelek ochronnych czy hełmów" - wskazano.

"Bundeswehra nie zbliżyła się jeszcze do celu, jakim jest osiągnięcie stanu osobowego 203 tysięcy żołnierzy do 2031 roku. Pod koniec 2024 roku w niemieckich siłach zbrojnych służyło nieco ponad 180 tysięcy żołnierzy, co oznacza, że liczebność personelu była wówczas nieco niższa niż w roku 2023" - przekazał portal tygodnika "Spiegel", opisujący raport pełnomocniczki Bundestagu do spraw sił zbrojnych Evy Hoegl.