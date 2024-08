"Niemieckie czołgi na rosyjskiej ziemi? Taki scenariusz wydawał się nie do pomyślenia" - napisał portal tygodnika "Spiegel". Wielu polityków w Berlinie obawiało się, że niemieckie czołgi, rozmieszczone przez ukraińską armię, mogą posłużyć jako pretekst dla prezydenta Rosji Władimira Putina do eskalacji wojny.

Jesienią 2022 roku, kiedy Niemcy wciąż zastanawiały się, czy w ogóle powinny dostarczać czołgi Ukrainie, szef Urzędu Kanclerskiego Wolfgang Schmidt podsumował te obawy w następujący sposób: "Gdyby czołgi z niemieckim Krzyżem Żelaznym, zostały zdobyte, byłaby to idealna okazja dla rosyjskiej propagandy, by powiedzieć: patrzcie, to NATO nas atakuje". Około dwóch lat później istnieją pewne wskazówki, że "niemieckie czołgi jednak toczą się po terytorium Rosji, choć nie z niemieckim Krzyżem Żelaznym" - zauważył "Spiegel".