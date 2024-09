Wybory w Turyngii i Saksonii. Wyniki exit poll

W niedzielę w Turyngii i Saksonii odbyły się wybory do parlamentów regionalnych tych krajów związkowych. Jak wynika z pierwszych badań exit poll, zgodnie z przewidywaniami w Turyngii wygrała Alternatywa dla Niemiec (AfD) - może zdobyć 33,5 proc. głosów. W Saksonii najwięcej głosów zdobyło CDU, ale AfD depcze chadekom po piętach.

W niedzielę w Saksonii i Turyngii odbyło się głosowanie w wyborach do regionalnych parlamentów. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 8, lokale wyborcze zamknięto o godzinie 18.

AfD wygrywa w Turyngii

Wybory w Saksonii

Wynik "karzący" dla koalicji Scholza

Partia SPD, do której należy Scholz, przekroczyła prób wyborczy w obu krajach związkowych, ale Zieloni i Wolni Demokraci uzyskali słabszy wynik, co - jak podaje Reuters - może zwiastować jeszcze większy konflikt w i tak już skłóconym rządzie koalicyjnym Scholza.

"Chodzi o szanse życiowe"

Szef rządu Saksonii Michael Kretschmer z CDU ocenił, że są to najważniejsze wybory w tym landzie od zjednoczenia Niemiec. - Chodzi o szanse życiowe nas wszystkich, którzy chcemy żyć tutaj, w Saksonii - oświadczył.

W czasie głosowania w Turyngii policja odnotowała kilka incydentów wyborczych. W Erfurcie przed jedenastoma lokalami wyborczymi ktoś namalował graffiti z napisem: "Hoecke jest nazistą" - czytamy na portalu MDR. Bjoern Hoecke jest liderem turyngeńskiej Alternatywy dla Niemiec (AfD) i słynie ze skrajnych poglądów. Sąd skazał go w maju 2024 r. za użycie zakazanego zwrotu "Alles fuer Deutschland", hasła SA (Sturmabteilung), Oddziałów Szturmowych paramilitarnych bojówek NSDAP, na wiecu w Merseburgu w maju 2021 roku.

W innym lokalu wyborczym w Turyngii mężczyzna chciał oddać głos w koszulce AfD. Kierownik komisji poprosił go o jej zdjęcie, ponieważ agitacja wyborcza w lokalu jest zabroniona. Choć mężczyzna zastosował się do jego prośby, to podczas wychodzenia z lokalu zagroził, że "jeszcze tu wróci".