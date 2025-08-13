Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski weźmie udział w rozmowie z Trumpem

Wołodymyr Zełenski
Zełenski: nie podarujemy ziemi rosyjskiemu okupantowi
Źródło: president.gov.ua
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie w środę do Berlina - potwierdził jego rzecznik. Spotka się tam z kanclerzem Friedrichem Merzem i weźmie udział w wideokonferencji europejskich przywódców z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Kluczowe fakty:
  • W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "pracuje w Berlinie" - poinformował jego rzecznik.
  • Tego dnia zaplanowano rozmowy europejskich przywódców z amerykańskim prezydentem.
  • W środę o 15 w TVN24+ odbędzie się debata pt. "Trump-Putin: trwały pokój czy przyszła wojna?".

Rzecznik Wołodymyra Zełenskiego Serhij Nykyforow potwierdził, że prezydent Ukrainy w środę spotka się w Berlinie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i obaj wezmą udział w wideokonferencji z europejskimi przywódcami, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte oraz prezydentem USA Donaldem Trumpem.

"Prezydent pracuje dziś w Berlinie" - przekazał Nykyforow dziennikarzom. Wcześniej informację tę przekazały niemieckie media. Około godz. 16 możliwe są oświadczenia Zełenskiego i Merza dla mediów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przed wylotem na Alaskę Putin zadzwonił do Korei Północnej

Przed wylotem na Alaskę Putin zadzwonił do Korei Północnej

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Nowe informacje

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Nowe informacje

Wideokonferencja z Trumpem

Ukraińska agencja Ukrinform podaje, że o godz. 14 czasu lokalnego mają się rozpocząć rozmowy przywódców Niemiec, Ukrainy, Polski, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, szefowej Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej oraz sekretarza generalnego NATO.

O godz. 15 do rozmów mają dołączyć prezydent Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance. Połączenie z przywódcami USA ma trwać godzinę.

Z kolei po rozmowie z amerykańskimi przywódcami jej rezultaty wraz z Merzem i Zełenskim mają omówić członkowie tzw. koalicji chętnych. Na czele tej koalicji stoją Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Została ona zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałych dostaw broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia rosyjskiej inwazji. Należą do niej 33 państwa.

Spotkanie Trump-Putin

Do rozmów europejskich przywódców z prezydentem USA dochodzi dwa dni przed spotkaniem Donalda Trump i Władimira Putina. Spotkają się oni w piątek na terenie amerykańskiej bazy wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Ma tam dojść do ich rozmowy w formacie jeden na jeden.

Jak twierdzi tygodnik "Der Spiegel", Merz jest zaniepokojony potencjalnymi ustaleniami na szczycie i dlatego zamierza w środę przedstawić Trumpowi w szczegółach europejskie stanowisko. Według gazety strona amerykańska ma usłyszeć o konieczności ustanowienia harmonogramu rozmów w sprawie pokoju w Ukrainie, wywierania presji na Putina oraz udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Rząd niemiecki w komunikatach powtarza, że nie może dojść "do ustalenia faktów ponad głowami Europejczyków i Ukraińców".

"Der Spiegel" podał, że w Berlinie przed szczytem panuje zaniepokojenie. Jednocześnie przy organizacji wideokonferencji Merzowi i jego współpracownikom przyświecała myśl, że "Trump często postępuje zgodnie z ostatnią radą, którą usłyszał".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ławrow rozmawiał z Rubio. Zgodzili się w jednej kwestii

Ławrow rozmawiał z Rubio. Zgodzili się w jednej kwestii

Wielka niewiadoma przed spotkaniem Trump - Putin. Trzy scenariusze

Wielka niewiadoma przed spotkaniem Trump - Putin. Trzy scenariusze

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: PAP, Ukrinform

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@ZelenskyyUa

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaNiemcyWołodymyr ZełenskiDonald TrumpFriedrich Merz
Czytaj także:
sklep polki rogeria rossmann - Magda Wygralak shutterstock_2422434079
Wielka sieć rezygnuje ze sprzedaży dużej części napojów
BIZNES
Widok na miasto Anchorage na Alasce
Trump z Putininem na Alasce i "najbardziej szalona" teoria spiskowa
Świat
kubek czekolada rece shutterstock_2237221025_1
Straciła ciążę po wypiciu gorącej czekolady
Świat
imageTitle
Dlaczego Duplantis bije rekord tylko o centymetr?
Najnowsze
Pijany mężczyzna w fosie
Z fosy miejskiej wyciągnęli mężczyznę
Wrocław
Całkowite zaćmienie Słońca widoczne w 2023 r. z Australii
Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"
METEO
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0016
Apel do ministrów Żurka i Kierwińskiego. "Powinni zobaczyć reportaż"
Polska
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Tusk sondował dymisję. Usłyszał zdecydowane "nie"
Polska
Andrzej Werner
"Wielka strata dla kultury polskiej i polskiego życia publicznego"
Kultura i styl
Dominika Włodarczyk
"Nienawidziłam kolarstwa, po prostu nienawidziłam". Polka przyćmiła gwiazdy
Mariusz Czykier
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
WARSZAWA
Uciekali przed policjantami
Jechali hulajnogami za szybko, ktoś krzyknął: "uciekamy"
Kraków
Kołobrzeg. Driftował po rondzie
Driftował na rondzie, obok radiowozu
Szczecin
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się w zamkniętym lokalu
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się po zamknięciu restauracji
Trójmiasto
Zatrzymali dwóch mężczyzn
Namierzyli ich "łowcy głów". Ukrywali się w Holandii
Lublin
Upał, Polska
To będą najgorętsze dni w tym roku. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?
METEO
Przelew z telefonu na konto bankowe
Przerwa w realizacji przelewów. Komunikat
BIZNES
Strażnicy weszli do pociągu
Pijany maszynista i jego pomocnik. Wjechali do Polski z Ukrainy
Lublin
CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania (zdj. ilustracyjne)
Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Rząd przyjął projekt
BIZNES
imageTitle
Hit transferowy w ekstraklasie. Były reprezentant wrócił po czternastu latach
EUROSPORT
imageTitle
Polska bez Sochana, alarmu nie ma. "Niech każdy martwi się o siebie"
EUROSPORT
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
WARSZAWA
imageTitle
Świątek w elitarnym gronie. Tylko dwie tenisistki zarobiły więcej
EUROSPORT
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0015
"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?
Polska
Kradł z konta zmarłego
Wypłacał pieniądze z konta zmarłego podopiecznego
Opole
Zerwana sieć trakcyjna, zmiany w komunikacji miejskiej
Koparka zerwała sieć trakcyjną, duże utrudnienia
Wrocław
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 14-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Dwie osoby zatrzymane
WARSZAWA
Policja zatrzymała pięć osób (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało w wodzie przy nabrzeżu
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica