Strzały na północy Niemiec. Są ofiary śmiertelne
W poniedziałek w centrum miasta Stade doszło do otwarcia ognia, wskutek czego - jak poinformowała policja - zginęło pięć osób. Lokalne media podały, że strzały oddano w ośrodku dla młodzieży. Motyw zdarzenia wciąż jest nieznany.
Jak poinformował rzecznik policji, zatrzymano dwie osoby - jedna z nich jest domniemanym strzelcem, a rola drugiej pozostanie na razie niejasna. Podano również, że na wolności nie ma innych podejrzanych. - Nie wiadomo, ile osób zostało rannych - dodał rzecznik.
Stade położone jest w landzie Dolna Saksonia, około 40 kilometrów na zachód od Hamburga.
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: Reuters, NDR