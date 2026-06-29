Świat Strzały na północy Niemiec. Są ofiary śmiertelne Kamila Grenczyn |

Strzały w niemieckim mieście Stade. Wojciech Hernes o szczegółach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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W poniedziałek w centrum miasta Stade doszło do otwarcia ognia, wskutek czego - jak poinformowała policja - zginęło pięć osób. Lokalne media podały, że strzały oddano w ośrodku dla młodzieży. Motyw zdarzenia wciąż jest nieznany.

Jak poinformował rzecznik policji, zatrzymano dwie osoby - jedna z nich jest domniemanym strzelcem, a rola drugiej pozostanie na razie niejasna. Podano również, że na wolności nie ma innych podejrzanych. - Nie wiadomo, ile osób zostało rannych - dodał rzecznik.

Stade w północnych Niemczech. Służby na miejscu, gdzie padły strzały Źródło zdjęcia: Reuters

Stade położone jest w landzie Dolna Saksonia, około 40 kilometrów na zachód od Hamburga.

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