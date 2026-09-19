Samochód zderzył się z samolotem w Niemczech
Do nietypowego wypadku doszło w sobotę około godziny 3. Samochód firmy sprzątającej uderzył najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów.
Kierowca ciężko ranny po wypadku na lotnisku w Monachium
W wyniku kolizji kierowca doznał poważnych obrażeń i został śmigłowcem przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku, ale jak powiedziała jej rzeczniczka, przed kolizją kierowca mógł mieć "problemy zdrowotne".
Rzeczniczka podkreśliła, że w żadnym momencie nie było zagrożenia dla innych osób. Wypadek nie miał również wpływu na ruch lotniczy. Na lotnisku w Monachium obowiązuje zakaz lotów nocnych między północą a godziną 5 rano.
Źródło: PAP