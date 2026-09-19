Świat Samochód zderzył się z samolotem w Niemczech Oprac. Filip Czerwiński |

Lotnisko w Monachium (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: dpa/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do nietypowego wypadku doszło w sobotę około godziny 3. Samochód firmy sprzątającej uderzył najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Szczątki drona w pobliżu bazy lotnictwa. Media o tropach

Kierowca ciężko ranny po wypadku na lotnisku w Monachium

W wyniku kolizji kierowca doznał poważnych obrażeń i został śmigłowcem przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku, ale jak powiedziała jej rzeczniczka, przed kolizją kierowca mógł mieć "problemy zdrowotne".

Rzeczniczka podkreśliła, że w żadnym momencie nie było zagrożenia dla innych osób. Wypadek nie miał również wpływu na ruch lotniczy. Na lotnisku w Monachium obowiązuje zakaz lotów nocnych między północą a godziną 5 rano.