W niedzielę mieszkańcy dwóch krajów związkowych we wschodniej części Niemiec , Saksonii i Turyngii, wybrali posłów do lokalnych parlamentów. W Turyngii zdecydowanie zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD, wyprzedzając chadecką CDU. W Saksonii najwięcej głosów zdobyła chadecja, nieznacznie wygrywając z AfD.

Skrajna prawica z "mniejszością blokującą" w Turyngii

To jednak nie wystarczy do utworzenia stabilnego rządu. Do uzyskania większości potrzeba 45 mandatów – a CDU wraz z BSW mają łącznie 38 posłów. Dlatego chadecja musiałaby połączyć siły nie tylko z BSW, ale znaleźć trzeciego partnera – najlepiej znacznie osłabioną Lewicę, która ma 12 posłów. Alternatywny sojusz CDU, BSW i SPD nie miałby większości, ponieważ brakowałoby jednego mandatu do większości parlamentarnej.