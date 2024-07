Policjant z Nadrenii-Palatynatu w południowo-zachodnich Niemczech dopuścił się kradzieży, gdy w 2019 roku policja została wezwana na autostradę A61, gdzie przewrócił się samochód ciężarowy. Funkcjonariusz, odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zabrał z rozbitego pojazdu dziewięć 20-kilogramowych paczek sera cheddar, o łącznej wartości około 554 euro (ok. 2,3 tys. zł - red.). Część paczek wziął do swojego biura. Nie udało się ustalić, co stało się z pozostałymi - orzekł sąd w Koblencji we wtorek.