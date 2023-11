Ponad 170 ataków na izraelskie flagi. Przewodniczący Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech potępia antysemickie incydenty

Od czasu ataku Hamasu na Izrael, do którego doszło 7 października, co najmniej 176 izraelskich flag zostało w Niemczech zbezczeszczonych lub skradzionych - ustalił portal tygodnika "Spiegel" w ministerstwach spraw wewnętrznych krajów związkowych. Antysemickie incydenty na demonstracjach propalestyńskich potępił szef Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Bawarii stwierdziło, że ataki na flagi nie są ujmowane w statystykach, chociaż są informacje o kilku incydentach, między innymi w Passau i Augsburgu. W Bambergu nieznana osoba miała wytrzeć buty izraelską flagą, a następnie wyrzucić ją do kosza na śmieci.

Za niszczenie flag grożą kary

W Stade (Dolna Saksonia) młodzi mężczyźni wtargnęli do ratusza i próbowali zerwać izraelską flagę wywieszoną w geście solidarności. W Giengen (Badenia-Wirtembergia) wybito dwa okna w ratuszu. Sprawca próbował wzniecić pożar w budynku i ukradł flagę izraelską oraz ukraińską.

"Spiegel" przypomniał, że każdemu, kto bezcześci flagi i godła państw grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat lub grzywna.

Centralna Rada Muzułmanów krytykuje antysemickie incydenty na demonstracjach

W sobotę w radiu Deutschlandfunk przewodniczący Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech Aiman Mazyek potępił antysemickie incydenty podczas demonstracji propalestyńskich. - Doszło do "bardzo wyraźnych wykroczeń" antysemickich – powiedział. Dodał, że "muszą zostać ukarane".

Mazyek zaapelował do muzułmanów: "uważajcie, gdzie idziecie", bo - jak mówił - istnieją grupy, które wykorzystują takie demonstracje do skandowania haseł przeciwko Żydom i wyrażania antysemityzmu.

Zwrócił przy tym uwagę, by "nie wrzucać wszystkich do jednego worka". Na przykład w ten weekend jest wiele wezwań do modlitw i wydarzeń pokojowych z jasnym przesłaniem osiągnięcia zawieszenia broni, umożliwienia pomocy humanitarnej i zapobieżenia kontynuacji wojny.