Niemcy wybierają Bundestag. Sondaże wskazują głównego faworyta

W niedzielę Niemcy wybierają w przedterminowych wyborach nowy skład Bundestagu. Sondaże wskazują na przewagę chadeków, a jej lider Friedrich Merz jest faworytem do objęcia urzędu kanclerza.

Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 18. Po ich zamknięciu zostaną opublikowane sondaże powyborcze publicznych stacji ARD i ZDF. Do głosowania uprawnionych jest około. 59,2 mln osób.

Chadecja faworytem sondaży

Według ostatnich sondaży blok partii chadeckich (CDU/ CSU) ma szansę na powrót do władzy, a jej lider Friedrich Merz prowadzi w wyścigu o fotel kanclerza. Poparcie dla chadeków wynosi około 30 procent. Za nimi plasuje się skrajnie prawicowa AfD, na którą chce głosować około 20 procent Niemców. Jednak szanse na to, że AfD wejdzie do przyszłego rządu, jest niewielka, ponieważ inne partie wykluczają z nią współpracę.