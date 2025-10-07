Atak na nowo wybraną burmistrz. Kanclerz: ohydny czyn

Nowo wybrana burmistrz niemieckiego miasta Herdecke w Zagłębiu Ruhry, Iris Stalzer została we wtorek znaleziona w swoim mieszkaniu z ranami kłutymi. W stanie krytycznym została zabrana do szpitala śmigłowcem ratowniczym.
Jak podała niemiecka agencja prasowa dpa, nastoletnie dzieci Stalzer zostały zabrane na przesłuchanie. Dziennik "Bild" podał, że syn Stalzer miał powiedzieć policji, że została zaatakowana przez kilku mężczyzn.
Prokuratura i policja we wspólnym komunikacie poinformowały, że w toku śledztwa rozpatrywane są wszelkie możliwe okoliczności zdarzenia.
57-letnia socjaldemokratka została wybrana na burmistrzynię Herdecke, miasta liczącego około 22,5 tysiąca mieszkańców, w drugiej turze wyborów samorządowych, która odbyła się 28 września. Uzyskała 52,2 procent głosów.
Merz potępił atak na Iris Stelzer
Kanclerz Merz wyraził głębokie poruszenie atakiem na Stalzer. "Otrzymaliśmy wiadomość o ohydnym czynie w Herdecke. Sprawa musi zostać szybko wyjaśniona. Boimy się o życie burmistrzyni elekt Iris Stalzer i mamy nadzieję na całkowite wyzdrowienie" - napisał Merz w serwisie X. "Moje myśli są z jej rodziną i bliskimi" - dodał.
Atak potępili również politycy SPD w Nadrenii Północnej-Westfalii.
Autorka/Autor: sz/akw
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF