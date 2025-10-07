Atak na nowo wybraną burmistrz. Kanclerz: ohydny czyn

Atak na burmistrz Herdecke Iris Stalzer w Niemczech Źródło: PAP/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Nowo wybrana burmistrz niemieckiego miasta Herdecke w Zagłębiu Ruhry, Iris Stalzer została we wtorek znaleziona w swoim mieszkaniu z ranami kłutymi. W stanie krytycznym została zabrana do szpitala śmigłowcem ratowniczym.

Jak podała niemiecka agencja prasowa dpa, nastoletnie dzieci Stalzer zostały zabrane na przesłuchanie. Dziennik "Bild" podał, że syn Stalzer miał powiedzieć policji, że została zaatakowana przez kilku mężczyzn.

Prokuratura i policja we wspólnym komunikacie poinformowały, że w toku śledztwa rozpatrywane są wszelkie możliwe okoliczności zdarzenia.

57-letnia socjaldemokratka została wybrana na burmistrzynię Herdecke, miasta liczącego około 22,5 tysiąca mieszkańców, w drugiej turze wyborów samorządowych, która odbyła się 28 września. Uzyskała 52,2 procent głosów.

Merz potępił atak na Iris Stelzer

Kanclerz Merz wyraził głębokie poruszenie atakiem na Stalzer. "Otrzymaliśmy wiadomość o ohydnym czynie w Herdecke. Sprawa musi zostać szybko wyjaśniona. Boimy się o życie burmistrzyni elekt Iris Stalzer i mamy nadzieję na całkowite wyzdrowienie" - napisał Merz w serwisie X. "Moje myśli są z jej rodziną i bliskimi" - dodał.

Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025 Rozwiń

Atak potępili również politycy SPD w Nadrenii Północnej-Westfalii.

