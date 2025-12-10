Logo strona główna
Świat

Nie żyje autorka książkowych bestsellerów. "Nasze serca pękają"

Sophie Kinsella
Sophie Kinsella na zdjęciach archiwalnych
Źródło: Reuters
Nie żyje Sophie Kinsella, autorka bestsellerowej serii powieści "Zakupoholiczka". Pisarka miała 55 lat. Chorowała na agresywnego raka mózgu.

W 2024 r. Sophie Kinsella ogłosiła, że dwa lata wcześniej zdiagnozowano u niej agresywną postać raka mózgu - glejaka wielopostaciowego. W oświadczeniu opublikowanym na kontach pisarki w mediach społecznościowych czytamy: "Odeszła spokojnie, a jej ostatnie dni wypełnione były prawdziwą miłością: rodziną, muzyką, ciepłem, świętami Bożego Narodzenia i radością. Nie możemy sobie wyobrazić, jak wyglądać będzie życie bez niej".

Bariera krew-mózg i granice trudne do wyznaczenia. W glejakach wciąż czekamy na przełom
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bariera krew-mózg i granice trudne do wyznaczenia. W glejakach wciąż czekamy na przełom

Zuzanna Kuffel

"Pomimo choroby, którą znosiła z niewyobrażalną odwagą, Sophie uważała, że ma prawdziwe szczęście - wspaniałą rodzinę i przyjaciół, a także osiągnęła niezwykły sukces w karierze pisarskiej. Nie brała niczego za pewnik i była dozgonnie wdzięczna za miłość, którą otrzymywała. Będzie nam jej bardzo brakować, nasze serca pękają" - przekazali jej bliscy.

Sophie Kinsella - autorka bestsellerowej serii "Zakupoholiczka"

Sophie Kinsella urodziła się w Londynie w 1969 roku. Studiowała muzykę w New College w Oksfordzie, którą porzuciła na rzecz filozofii, polityki i ekonomii.

Pierwszą powieść - "The Tennis Party" - napisała w wieku 24 lat. Opublikowała ją pod swoim prawdziwym nazwiskiem - Madeleine Wickham. Pod tym nazwiskiem wydała też sześć kolejnych książek.

Zakupy uzależniają jak alkohol
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zakupy uzależniają jak alkohol

Polska

W 2000 roku - już jako Sophie Kinsella - wydała "Świat marzeń zakupoholiczki", która stała się bestsellerem. Łącznie w serii "Zakupoholiczka" ukazało się dziewięć książek. Pierwsze dwie powieści z serii doczekały się hollywoodzkiej ekranizacji "Wyznania zakupoholiczki" z Islą Fisher w roli głównej.

Książki Kinselli sprzedały się w ponad 50 milionach egzemplarzy w ponad 60 krajach i zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Łącznie w jej dorobku jest 18 publikacji.

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: B540/Guillem Lopez/Photoshot/PAP

