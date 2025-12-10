Nie żyje autorka książkowych bestsellerów. "Nasze serca pękają"

Sophie Kinsella na zdjęciach archiwalnych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W 2024 r. Sophie Kinsella ogłosiła, że dwa lata wcześniej zdiagnozowano u niej agresywną postać raka mózgu - glejaka wielopostaciowego. W oświadczeniu opublikowanym na kontach pisarki w mediach społecznościowych czytamy: "Odeszła spokojnie, a jej ostatnie dni wypełnione były prawdziwą miłością: rodziną, muzyką, ciepłem, świętami Bożego Narodzenia i radością. Nie możemy sobie wyobrazić, jak wyglądać będzie życie bez niej".

"Pomimo choroby, którą znosiła z niewyobrażalną odwagą, Sophie uważała, że ma prawdziwe szczęście - wspaniałą rodzinę i przyjaciół, a także osiągnęła niezwykły sukces w karierze pisarskiej. Nie brała niczego za pewnik i była dozgonnie wdzięczna za miłość, którą otrzymywała. Będzie nam jej bardzo brakować, nasze serca pękają" - przekazali jej bliscy.

We are heartbroken to announce the passing this morning of our beloved Sophie (aka Maddy, aka Mummy). She died peacefully, with her final days filled with her true loves: family and music and warmth and Christmas and joy. We can't imagine what life will be like without her.

1. pic.twitter.com/UPmvQTCpDt — Sophie Kinsella (@KinsellaSophie) December 10, 2025 Rozwiń

Sophie Kinsella - autorka bestsellerowej serii "Zakupoholiczka"

Sophie Kinsella urodziła się w Londynie w 1969 roku. Studiowała muzykę w New College w Oksfordzie, którą porzuciła na rzecz filozofii, polityki i ekonomii.

Pierwszą powieść - "The Tennis Party" - napisała w wieku 24 lat. Opublikowała ją pod swoim prawdziwym nazwiskiem - Madeleine Wickham. Pod tym nazwiskiem wydała też sześć kolejnych książek.

W 2000 roku - już jako Sophie Kinsella - wydała "Świat marzeń zakupoholiczki", która stała się bestsellerem. Łącznie w serii "Zakupoholiczka" ukazało się dziewięć książek. Pierwsze dwie powieści z serii doczekały się hollywoodzkiej ekranizacji "Wyznania zakupoholiczki" z Islą Fisher w roli głównej.

Książki Kinselli sprzedały się w ponad 50 milionach egzemplarzy w ponad 60 krajach i zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Łącznie w jej dorobku jest 18 publikacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD