Nie żyje Lew Rubinsztejn. Rosyjski poeta i aktywista

Lew Rubinsztejn, rosyjski poeta i aktywista, zmarł w niedzielę - poinformowała jego córka Maria. Rubinsztejn w ubiegłym tygodniu trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami, których doznał w wyniku potrącenia przez samochód. Miał 76 lat.

Rubinsztejn trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło w poniedziałek, 8 stycznia. Potrącił go samochód. Miał rany głowy i liczne złamania. Przeszedł operację i został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną.