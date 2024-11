Oficjalny profil rodziny królewskiej na Instagramie poinformował w poniedziałek o śmierci Beth, suczki rasy Jack Russel Terrier. "Smutne pożegnanie Beth, ukochanej towarzyszki królowej pochodzącej z Battersea Dogs & Cats Home (schronisko dla zwierząt w Londynie - red.). Wnosiła ona wiele radości podczas spacerów, oficjalnych obowiązków czy też wtedy, gdy leżała przy kominku" - czytamy. Sky News podaje, że pies chorował na nowotwór. ZOBACZ TEŻ: Złodzieje wtargnęli na teren zamku w Windsorze. "Musieli obserwować go od jakiegoś czasu"

Pożegnanie Beth, psa królowej Kamili

Schronisko Battersea Dogs & Cats Home również opublikowało na swoim instagramowym profilu kilka zdjęć, na których widać Beth i Kamilę. "Jej Wysokość, nasza Patronka (królowa Kamila jest ambasadorką i patronką schroniska - red.), wzięła Beth z Battersea w 2011 roku. Mamy wiele miłych wspomnień związanych z Beth, która była przez lata przyprowadzana do naszego ośrodka. Nasze myśli są teraz z Jej Wysokością. Wiemy, jak trudno jest stracić ukochanego zwierzaka, a Beth była naprawdę wyjątkowa" - czytamy.

Sky News wskazuje, że w 2012 roku Kamila adoptowała ze schroniska Battersea również innego terriera o imieniu Blueball, a oba psy cieszyły się tak dużą miłością królowej, że ich podobizny znalazły się nawet na jej sukni koronacyjnej. Beth towarzyszyła królowej podczas wielu ważnych oficjalnych wydarzeń, a także pomogła odsłonić tablicę upamiętniającą otwarcie nowego schroniska dla psów w 2020 roku. Terier chwycił wtedy kiełbaskę przywiązaną do liny przymocowanej do zasłony, co zostało pokazane na filmiku udostępnionym w poniedziałek na instagramowym koncie rodziny królewskiej.