Nie odbiera telefonów Trumpa, jedzie na szczyt z Putinem. Co powiedział Zełenskiemu?

"Modi potwierdził niezmienne stanowisko Indii w kwestii pokojowego rozwiązania konfliktu oraz wsparcia wysiłków mających na celu jak najszybsze przywrócenie pokoju" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie premiera Indii. W sobotę Narendra Modi rozmawiał z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim.

Premier Indii miał także zapewnić prezydenta Ukrainy, że jego kraj "jest gotowy do udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia w dążeniu do pokoju".

W komunikacie premiera nie wspomniano jednak o kupowanej przez Dehli rosyjskiej ropie oraz decyzji USA o podwyższeniu w związku z tym ceł na towary eksportowane z Indii do USA.

Zełenski o rozmowie

Do rozmowy przywódców odniósł się także Zełenski. "Poinformowałem (premiera Indii) o rozmowach z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie z udziałem europejskich przywódców. Była to owocna i ważna rozmowa, wspólna wizja partnerów dotycząca tego, jak osiągnąć prawdziwy pokój" - napisał w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy podkreślił swoją gotowość do spotkania z Putinem. "Minęły prawie dwa tygodnie, a w tym czasie, kiedy Rosja powinna była przygotowywać się do działań dyplomatycznych, Moskwa nie dała żadnego pozytywnego sygnału, przeprowadziła jedynie cyniczne ataki na cele cywilne i zabiła dziesiątki naszych obywateli. Dziękuję premierowi za kondolencje złożone rodzinom i bliskim ofiar" - kontynuował.

Jak dodał: "Indie są gotowe podjąć niezbędne wysiłki i wysłać Rosji i innym przywódcom odpowiedni sygnał podczas spotkań na marginesie szczytu (Szanghajskiej Organizacji Współpracy)". W szczycie, który rozpoczyna się w niedzielę w chińskim Tianjinie, weźmie udział rosyjski dyktator.

Przywódcy mieli rozmawiać też o przygotowaniu wspólnej komisji międzyrządowej. "Jest potencjał, który możemy wykorzystać. Z przyjemnością spotkam się z premierem w najbliższej przyszłości" - zaznaczył Zełenski.

I spoke with Prime Minister of India @NarendraModi.



I informed about the talks with President Trump in Washington with the participation of European leaders. It was a productive and important conversation, a shared vision among partners on how to achieve real peace. Ukraine… pic.twitter.com/fINVbncnlR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025 Rozwiń Zełenski o rozmowie z premierem Indii Źródło: X

Po wybuchu wojny Indie zwiększyły import rosyjskiej ropy

Indie gwałtownie zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy po agresji Rosji na Ukrainę. O ile przed 2022 roku importowały minimalne ilości surowca, to obecnie odpowiadają za 37 procent eksportu rosyjskiej ropy i są obok Chin jej największym odbiorcą.

W ubiegłym tygodniu Indie i Rosja uzgodniły wzmocnienie relacji handlowych. Minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar oświadczył podczas wizyty w Moskwie, że Delhi chce zwiększyć eksport do Rosji, zwłaszcza leków, oraz produktów spożywczych i tekstylnych.

Agencja Reutera przywołała szacunki, według których od 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Indie zaoszczędziły około 17 miliardów dolarów, kupując rosyjską ropę.

"Droga do pokoju częściowo biegnie przez Delhi"

W związku ze zwiększonymi zakupami rosyjskiej ropy naftowej, władze USA zadecydowały o podwyższeniu do 50 proc. cła na towary eksportowane z Indii do Stanów Zjednoczonych.

Doradca Białego Domu ds. handlu Peter Navarro powiedział w środę, że Indie mogą obniżyć o połowę nałożone na nie przez USA cła, jeśli przestaną kupować rosyjską ropę, która finansuje machinę wojenną przeciwko Ukrainie. - Droga do pokoju przynajmniej częściowo biegnie przez Delhi - ocenił.

Relacje między Indiami i USA są chłodne, nieoficjalnie Modi miał w ostatnich tygodniach kilkukrotnie nie odbierać telefonu od prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzecznik MSZ Indii Randhir Jaiswal oświadczył na początku sierpnia, że krytykowanie przez Trumpa tego azjatyckiego kraju za import rosyjskiej ropy naftowej jest "nieuzasadnione i nierozsądne"

