Maduro wyraził gotowość do rozmów z USA

- Jeżeli (rząd USA - red.) chce poważnie przedyskutować kwestię walki z narkobiznesem, jesteśmy gotowi. Jeżeli chcą wenezuelskiej ropy, Wenezuela jest gotowa na inwestycje amerykańskie, jak to się dzieje w przypadku Chevronu. Kiedy chcą, gdzie chcą i jak chcą - oświadczył Nicolas Maduro w wywiadzie dla wenezuelskiej telewizji VTV.
Dodał, że jego kraj jest również gotów do rozmów na temat "szerszych porozumień o współpracy gospodarczej".
Kryzys na linii USA-Wenezuela
Maduro wypowiadał się w czasie nasilającego się kryzysu w stosunkach z Waszyngtonem i coraz większej presji wywieranej przez USA na jego kraj.
Waszyngton rozmieścił w rejonie Karaibów znaczne siły swojej marynarki wojennej i atakuje łodzie uważane za uczestniczące w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
We wspomnianym wywiadzie Maduro odmówił potwierdzenia lub zaprzeczenia, w odpowiedzi na pytanie, czy doszło już do bezpośredniej ingerencji sił amerykańskich na terytorium Wenezueli.
Autorka/Autor: momo/kg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: miss.cabul/Shutterstock