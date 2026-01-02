Maduro wyraził gotowość do rozmów z USA

Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj Źródło: Reuters

- Jeżeli (rząd USA - red.) chce poważnie przedyskutować kwestię walki z narkobiznesem, jesteśmy gotowi. Jeżeli chcą wenezuelskiej ropy, Wenezuela jest gotowa na inwestycje amerykańskie, jak to się dzieje w przypadku Chevronu. Kiedy chcą, gdzie chcą i jak chcą - oświadczył Nicolas Maduro w wywiadzie dla wenezuelskiej telewizji VTV.

Dodał, że jego kraj jest również gotów do rozmów na temat "szerszych porozumień o współpracy gospodarczej".

Kryzys na linii USA-Wenezuela

Maduro wypowiadał się w czasie nasilającego się kryzysu w stosunkach z Waszyngtonem i coraz większej presji wywieranej przez USA na jego kraj.

Waszyngton rozmieścił w rejonie Karaibów znaczne siły swojej marynarki wojennej i atakuje łodzie uważane za uczestniczące w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

We wspomnianym wywiadzie Maduro odmówił potwierdzenia lub zaprzeczenia, w odpowiedzi na pytanie, czy doszło już do bezpośredniej ingerencji sił amerykańskich na terytorium Wenezueli.

