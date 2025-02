"To nie znaczy, że nagle przywrócimy normalne funkcjonowanie Ukrainie"

Nie wierzę w to, że da się błyskawicznie zakończyć wojnę w Ukrainie - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Anna Maria Dyner z Polityki Insight. Zdaniem generała Bogusława Packa wojna zakończy się "znacznie szybciej niż przewidywaliśmy to jeszcze kilka tygodni temu". W jego opinii "jeszcze w tym roku". - Putin dobrze wie, że może dużo ugrać, ale może też stracić. I wie dobrze, że Trumpowi zależy, aby za wszelką cenę pokazać Amerykanom i światu swoje silne przywództwo - mówił.

Anna Maria Dyner z Polityki Insight oraz Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, pracownik Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektor Muzeum Wojska Polskiego zostali zapytani w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy wierzą w to, że "błyskawicznie zostanie zakończona wojna w Ukrainie".

- Nie wierzę w to, że da się błyskawicznie zakończyć wojnę w Ukrainie z kilku powodów - odpowiedziała Dyner. Wskazała, że po pierwsze, "nawet Rosjanie w swoich komunikatach, a jak się bardzo uważnie czyta to, o czym oni mówią, nie twierdzą, że jutro czy pojutrze uda się zawrzeć plan pokojowy".

Na uwagę, że we wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie spotkają się delegacje z USA i Rosji, Dyner stwierdziła, że "jak się patrzy na komunikaty delegacji rosyjskiej, to mają uzgodnić dopiero, co będzie w negocjacjach dotyczących Ukrainy, plus skupią się na kwestiach dwustronnych, w tym przygotowaniu szczytu Trump-Putin".

- Drugi aspekt jest związany z Wołodymyrem Zełenskim, który twardo twierdzi, że żadnego narzuconego ponad jego głową porozumienia nie podpisze - mówiła Dyner.

Dodała, że kolejna kwestia dotyczy tego, "jak się zachowa w tym wszystkim Europa".

- Nawet jeżeli sobie wyobrazimy na potrzeby tej rozmowy, że wszyscy się zgadzają, Ukraina oddaje część terytoriów, być może nie przystąpi do NATO w najbliższym czasie, sankcje częściowo będą zniesione, to i tak nie znaczy, że agresywna polityka rosyjska się zmieni. I to i tak nie znaczy, że nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przywrócimy normalne funkcjonowanie państwu ukraińskiemu - mówiła Dyner.

Generał Pacek: wojna zakończy się znacznie szybciej niż przewidywaliśmy

Generał Pacek powiedział, że "Rosja podyktowała trzy punkty, które są warunkiem osiągnięcia sukcesu". - Rozpoczęcie negocjacji, wybory prezydenckie w Ukrainie, czy w ogóle wybory, bo różnie o tym mówią z Moskwy, i zakończenie negocjacji po jakimś tam trwaniu - dodał.

W jego opinii, ta wojna zakończy się "znacznie szybciej niż przewidywaliśmy to jeszcze kilka tygodni temu". - Myślę, że jeszcze w tym roku, ponieważ Donald Trump (...) dał tak wiele argumentów, które były argumentami Putina, i dzisiaj już za bardzo nie ma powodu do spierania się na bardzo wysokim poziomie - powiedział.

- Putin dobrze wie, że może dużo ugrać, ale może też stracić. I wie dobrze, że Trumpowi zależy, aby za wszelką cenę pokazać Amerykanom i światu swoje silne przywództwo. To będzie jego pierwszy wielki sukces, jeżeli uda mu się osiągnąć to w tempie błyskawicznym, powiedzmy w ciągu kilku miesięcy najbliższych od lutego 2025 (roku). Uważam, że jest to możliwe - powiedział.

Autorka/Autor:js/akw

Źródło: TVN24