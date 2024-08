Rozkoszne szczeniaczki, skróty sportowych akcji, ulubieni celebryci, nawet newsy... Przesuwamy palcem kolejne relacje i rolki, często po to, by zabić nudę. Tymczasem według najnowszych badań, w rzeczywistości nudzimy się coraz bardziej - pisze BBC.

Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto postanowili zbadać, jak szybkie przewijanie filmików w mediach społecznościowych wpływa na poczucie nudy u ich użytkowników. W tym celu przeprowadzili dwa eksperymenty na grupie ok. 1200 osób, a ich wyniki opublikowali w poniedziałek w czasopiśnie "Journal of Experimental Psychology". Cytuje je BBC.

- Nasze badania pokazują, że gdy ludzie przewijają lub pomijają filmy, by uniknąć nudy, w rzeczywistości ich działanie ją zwiększa - mówi BBC dr Katy Tam, główna autorka badania, adiunkt psychologii na Uniwersytecie w Toronto. - Do tego sprawia, że ​​ich wrażenia wizualne są mniej satysfakcjonujące, mniej angażujące i mniej znaczące - dodaje badaczka.

Badania. Media społecznościowe i nuda

Jak wyrwać się z "pętli nudnego przewijania"

Dr Pamela Rutledge, dyrektor niezaangażowanego w przedstawiane badania Media Psychology Research Center zauważa, że ich wyniki to wcale nie kolejny zarzut przeciwko mediom społecznościowym, a raczej "sygnał motywacyjny". - Nuda, podobnie jak wszystkie negatywne emocje, jest sygnałem motywującym nas do zmiany - podkreśla. - Nie powinieneś czuć się winny i zawstydzony, gdy się nudzisz, ale możesz wykorzystać to jako okazję do zastanowienia się, jakie aktywności dają ci poczucie sensu - mówi BBC.