Trzęsienie ziemi, jakie wystąpiło w nocy z wtorku na środę u wybrzeży rosyjskiej Kamczatki, to jedno z najpotężniejszych trzęsień ziemi w XXI wieku. W chwili, w której się pojawiło, nadano mu magnitudę 8,8, co sprawia, że dzieli trzecie miejsce na podium z trzęsieniem ziemi, do jakiego doszło w chilijskim regionie Biobio w 2010 roku. Niewykluczone, że najnowsze trzęsienie wskoczy na wyższą pozycję.