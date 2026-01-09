47 sekund oczami agenta w Minneapolis. Dotarli do nagrania z jego telefonu

Nagranie wykonane przez agenta ICE, który następnie zastrzelił kobietę w Minneapolis

W Minneapolis w USA agent Urzędu do Spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił 37-letnią Renee Nicole Good. Zdaniem miejskiej policji do tragedii doszło, kiedy kobieta blokowała ulicę swoim pojazdem.

Nagranie z Minneapolis wykonane przez agenta ICE

W piątek Reuters zdobył 47-sekundowe nagranie wykonane przez funkcjonariusza ICE, który później zastrzelił 37-latkę. Reuters podkreślił, że zweryfikował materiał, który jako pierwszy opublikował lokalny portal Alpha News.

Widać na nim m.in. psa czarnej maści, który znajdował się na tylnym siedzeniu samochodu kobiety.

Opisując nagranie, agencja wskazała, że widać na nim, jak agent ICE obchodzi pojazd, a Good z uśmiechem mówi do niego przez uchyloną szybę: - Wszystko dobrze, koleś. Nie jestem na ciebie zła.

Funkcjonariusz następnie rejestruje tablicę umieszczoną na tyle samochodu, a żona kobiety prowadzącej pojazd - chwilę po tym jak do niego wyszła i go nagrywa własnym telefonem - mówi: - Nie zmieniamy naszych tablic każdego poranka, tak żebyś wiedział. To będzie taka sama tablica, kiedy wrócisz do nas później. Wszystko w porządku, obywatelu USA.

Po chwili kobieta rzuca kolejny komentarz w kierunku interweniującego. - Chcesz do nas wystartować? Chcesz wystartować? Idź sobie na lunch, twardzielu - mówi.

W tym czasie agent ICE obchodzi już samochód z drugiej strony, znów znajduje się na jego przedzie i nakazuje 37-latce z niego wysiąść. Ponownie jest ona na krótko widoczna w kadrze, a następnie - jak opisuje Reuters - przez moment zaczyna cofać autem, zmienia bieg, zaczyna skręcać kierownicą i "najwidoczniej próbuje odjechać".

W chwili kiedy samochód rusza do przodu, agent krzyczy i otwiera ogień. Tego ostatniego momentu nie widać na nagraniu, ale wystrzał jest słyszalny.

"Samochód na chwilę znika z kadru i zdaje się, że ręka funkcjonariusza trzymająca telefon jest skierowana w inną stronę" - opisuje końcowy fragment materiału Reuters.

Agencja nie przesądza, czy samochód potrącił agenta ICE, ale wskazuje na inne materiały, z których wynika, że po zdarzeniu mężczyzna zachował równowagę i "spokojnie podszedł do samochodu po oddaniu strzałów", kiedy ten uderzył w inny, zaparkowany na poboczu pojazd, słup energetyczny i zaspę.

Administracja Donalda Trumpa rozpowszechnia nagranie

Konta Białego Domu oraz Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) w piątek w serwisie X udostępniły wpis zawierający rzeczone nagranie.

Kilka dni wcześniej szefowa DHS Kristi Noem przekazała, że kierująca samochodem kobieta "próbowała przejechać funkcjonariuszy". Według administracji Donalda Trumpa funkcjonariusz działał w obronie własnej.

