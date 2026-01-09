Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

47 sekund oczami agenta w Minneapolis. Dotarli do nagrania z jego telefonu

Nagranie wykonane przez agenta ICE, który następnie zastrzelił kobietę w Minneapolis
Nagranie wykonane przez agenta ICE, który następnie zastrzelił kobietę w Minneapolis
Agent imigracyjny, który w środę zastrzelił kobietę prowadzącą samochód w Minneapolis, kilkadziesiąt sekund wcześniej zaczął nagrywać interwencję. Materiał opublikowały amerykańskie media i szczegółowo go opisały. Nagranie pokazał też Biały Dom.

W Minneapolis w USA agent Urzędu do Spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił 37-letnią Renee Nicole Good. Zdaniem miejskiej policji do tragedii doszło, kiedy kobieta blokowała ulicę swoim pojazdem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Opuścił samochód" przed tragedią. Co pokazuje nowe nagranie z Minneapolis?

"Opuścił samochód" przed tragedią. Co pokazuje nowe nagranie z Minneapolis?

Znaleźli "sprzeczności" z wersją Trumpa. Analiza nagrań z Minneapolis scena po scenie

Znaleźli "sprzeczności" z wersją Trumpa. Analiza nagrań z Minneapolis scena po scenie

Nagranie z Minneapolis wykonane przez agenta ICE

W piątek Reuters zdobył 47-sekundowe nagranie wykonane przez funkcjonariusza ICE, który później zastrzelił 37-latkę. Reuters podkreślił, że zweryfikował materiał, który jako pierwszy opublikował lokalny portal Alpha News.

Widać na nim m.in. psa czarnej maści, który znajdował się na tylnym siedzeniu samochodu kobiety.

Opisując nagranie, agencja wskazała, że widać na nim, jak agent ICE obchodzi pojazd, a Good z uśmiechem mówi do niego przez uchyloną szybę: - Wszystko dobrze, koleś. Nie jestem na ciebie zła.

Kamera wychwytuje też psa o czarnej maści na tylnym siedzeniu samochodu.

Funkcjonariusz następnie rejestruje tablicę umieszczoną na tyle samochodu, a żona kobiety prowadzącej pojazd - chwilę po tym jak do niego wyszła i go nagrywa własnym telefonem - mówi: - Nie zmieniamy naszych tablic każdego poranka, tak żebyś wiedział. To będzie taka sama tablica, kiedy wrócisz do nas później. Wszystko w porządku, obywatelu USA.

Amerykanie z Minneapolis: nasz rząd ściga niewinnych obywateli
Źródło: TVN24

Po chwili kobieta rzuca kolejny komentarz w kierunku interweniującego. - Chcesz do nas wystartować? Chcesz wystartować? Idź sobie na lunch, twardzielu - mówi.

W tym czasie agent ICE obchodzi już samochód z drugiej strony, znów znajduje się na jego przedzie i nakazuje 37-latce z niego wysiąść. Ponownie jest ona na krótko widoczna w kadrze, a następnie - jak opisuje Reuters - przez moment zaczyna cofać autem, zmienia bieg, zaczyna skręcać kierownicą i "najwidoczniej próbuje odjechać".

W chwili kiedy samochód rusza do przodu, agent krzyczy i otwiera ogień. Tego ostatniego momentu nie widać na nagraniu, ale wystrzał jest słyszalny.

"Samochód na chwilę znika z kadru i zdaje się, że ręka funkcjonariusza trzymająca telefon jest skierowana w inną stronę" - opisuje końcowy fragment materiału Reuters.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marcin Wrona Minneapolis
"Jest krzyż, są plakaty, mnóstwo kwiatów". Korespondent "Faktów" TVN w miejscu tragedii
Kim są agenci ICE? (Zdjęcie ilustracyjne)
Agenci ICE znów w ogniu krytyki. Kim są i co robią w Minnesocie?
W Minneapolis zginęła uczestniczka protestu przeciwko akcji ICE
Vance o strzelaninie w Minneapolis. "Chcę, aby każdy funkcjonariusz ICE wiedział..."

Agencja nie przesądza, czy samochód potrącił agenta ICE, ale wskazuje na inne materiały, z których wynika, że po zdarzeniu mężczyzna zachował równowagę i "spokojnie podszedł do samochodu po oddaniu strzałów", kiedy ten uderzył w inny, zaparkowany na poboczu pojazd, słup energetyczny i zaspę.

Administracja Donalda Trumpa rozpowszechnia nagranie

Konta Białego Domu oraz Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) w piątek w serwisie X udostępniły wpis zawierający rzeczone nagranie.

Kilka dni wcześniej szefowa DHS Kristi Noem przekazała, że kierująca samochodem kobieta "próbowała przejechać funkcjonariuszy". Według administracji Donalda Trumpa funkcjonariusz działał w obronie własnej.

OGLĄDAJ: Trump sam płaci za swoje "showmaństwo"? "Obama i Biden deportowali po cichu"
pc

Trump sam płaci za swoje "showmaństwo"? "Obama i Biden deportowali po cichu"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters / Alpha News

Udostępnij:
TAGI:
USABiały DomPolityka imigracyjna USAAdministracja Donalda Trumpa
Czytaj także:
imageTitle
Kolejne złoto dla Polski na mistrzostwach Europy
Najnowsze
imageTitle
Nawet nie drgnął, a poruszył cały kontynent
EUROSPORT
Lwów. Uderzenie rosyjskiej rakiety Oriesznik
Mer Lwowa: atak pociskiem Oriesznik był sygnałem
"FAKTY PO FAKTACH"
EN_01400009_0001 (2)
Górnik uwięziony w koparce, trwa akcja ratunkowa
Polska
Mroźna noc, mroźny poranek, sople lodu
Czeka nas mroźna noc. Ostrzeżenia w 11 województwach
METEO
Skutki burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
METEO
Pożar domku na drzewie w Starej Miłośnie
Spłonął dom na drzewie
WARSZAWA
Attache wojskowy RP w USA gen. Krzysztof Nolbert (zdjęcie z 2021 r.)
Polski generał "został w samochodzie przed Pentagonem". Amerykanie "zszokowani"
"#BezKitu"
euro jackpot
100 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Karol Nawrocki
"Nawrocki chciał zrównoważyć spotkanie z Tuskiem czymś negatywnym"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Polacy zaczęli walkę o Welsh Open. Dwóch w kolejnej rundzie
EUROSPORT
Powodzie w obwodzie Fier w Albanii
"To już trzeci raz, gdy doświadczamy takiej sytuacji"
METEO
imageTitle
Łzy podczas debiutu. Pamięta, ile zawdzięcza Polsce
EUROSPORT
8 min
pc
Zamiast tlenu podano jej inny gaz, kobieta zmarła. Mąż: chcę walczyć o prawdę
Rozmowy TVN24+
Stacja WKD Raków przed zmianami
Wybudują nowe perony i przejście naziemne na stacji WKD
WARSZAWA
Polki mistrzyniami Europy w łyżwiarstwie szybkim
Polskie łyżwiarki mistrzyniami Europy
EUROSPORT
Jacques Moretti i jego żona przed przesłuchaniem w szwajcarskiej prokuraturze w mieście Sion
Tragedia w sylwestrową noc. Sześć godzin przesłuchiwali właściciela baru
Świat
imageTitle
Faworyci nie zawiedli. Znamy pierwszych półfinalistów PNA
EUROSPORT
politycy
Dostali pytania od młodych. Jeden z polityków PiS nie odpowiedział
"#BEZKITU"
Pożary w Australii
"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
METEO
Donald Trump
Kontrowersyjny post Trumpa. Pospieszył się z danymi
BIZNES
imageTitle
Wysoka frekwencja w Zakopanem
EUROSPORT
Budapeszt zimą
Węgry udzieliły azylu dwójce Polaków. Człowiek Orbana był w MSZ, pytania pozostają
Polska
Protesty w Iranie
Polskie MSZ apeluje o "natychmiastowe opuszczenie" tego kraju
Świat
Bogdan Klich u Sekretarza Stanu Marco Rubio na spotkaniu świąteczno-noworocznym
"Świąteczno-noworoczne" spotkanie u Rubio. Klich pokazał wspólne zdjęcie
Świat
Psy uratowane dzięki zgłoszeniu
Ich jedynym schronieniem była otwarta wiata. Szczeniaki przeżyły dzięki zgłoszeniu
Trójmiasto
Protest przed szkołą w Kielnie
Rozmawialiśmy z nauczycielką, która wyrzuciła krzyż do kosza
Justyna Suchecka
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Krakowski szpital nie przyjął 12-latki po zatruciu czadem. Była wożona z daleka na specjalną terapię
Kraków
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
METEO
Andrzej Domański
Koniec prac nad budżetem na 2026. Sejm podjął decyzję
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica