"Nadal trwają prace". Dwie trzecie kraju bez prądu

Po dwóch dniach od awarii sieci elektrycznej dwie trzecie mieszkańców Kuby w niedzielę wciąż było odciętych od prądu. Brak elektryczności spowodował wyłączenia internetu i łączności telefonicznej, a nawet dostaw podstawowych produktów do sklepów. To czwarty masowy blackout, który dotknął to państwo w ciągu pół roku.