Na Węgrzech zmiany w ordynacji wyborczej. Opozycja: na korzyść Fideszu

Propozycję zmian politycy Fideszu argumentowali tym, że w wielu krajach Europy do pełnienia tej funkcji nie jest wymagane wykształcenie prokuratorskie.

Zwracali również uwagę, że mimo dotychczasowych wymagań od chwili zmiany ustroju na Węgrzech dwie trzecie prokuratorów generalnych w chwili pierwszego wyboru na to stanowisko nie było prokuratorami. Deputowani uznali więc, że zmiana prawa będzie jedynie dostosowaniem przepisów do dotychczasowej praktyki.

Zmiana zasad wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Uchwalona we wtorek nowelizacja zmienia też zasady wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory, aby zostać sędzią TK, trzeba było być prawnikiem teoretykiem z tytułem naukowym lub mieć 20 lat doświadczenie na stanowisku wymagającym prawniczego wykształcenia.

Analitycy wyjaśniają, że w praktyce oznacza to poszerzenie grona kandydatów na ten urząd.

Nowelizacja podnosi też wiek mianowania na stanowisko sędziego z 30 do 35 lat i przewiduje, że sędziowie mogą pozostawać czynni po osiągnięcia wieku emerytalnego, aż do ukończenia 70. roku życia.

Zmiany na korzyść Fideszu w ordynacji wyborczej

Zmiany wprowadzone w ordynacji wyborczej to przede wszystkim zmniejszenie liczby okręgów wyborczych (w Budapeszcie i okręgu Peszt) lub ich ukształtowania (okręgi Fejer i Csongrad).

Partie opozycyjne ostro skrytykowały te rozwiązania, twierdząc, że mają one pomóc obecnie rządzącym w uzyskaniu lepszego wyniku wyborczego. Nowelizacja ordynacji wyborczej skraca też okres, w którym można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie głosów. Od 1 stycznia czas na to będzie jedynie do godz. 10 następnego dnia po ogłoszeniu wyniku wyborów.