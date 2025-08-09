Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wypadek na największym wycieczkowcu świata. Pękła zjeżdżalnia, w środku był mężczyzna

Na pokładzie Icon of the Seas pękła zjeżdżalnia
Awaria zjeżdżalni na wycieczkowcu Icon of the Seas
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Na pokładzie Icon of the Seas, największego statku wycieczkowego na świecie, doszło do wypadku. Awarii uległa ogromna zjeżdżalnia, od której odłamał się szklany panel. Zdarzenie nagrali świadkowie.

Zdarzenie miało miejsce czwartek na pokładzie statku wycieczkowego Icon of the Seas, należącego do firmy Royal Caribbean.

Do wypadku doszło w wyniku pęknięcia szkła akrylowego, z którego wykonana była zjeżdżalnia wodna. W momencie awarii na zjeżdżalni znajdował się mężczyzna.

Na pokładzie Icon of the Seas pękła zjeżdżalnia
Na pokładzie Icon of the Seas pękła zjeżdżalnia
Źródło: CNN, @aaron.dv02

"Nasz zespół udzielił pomocy medycznej dorosłemu pasażerowi" - poinformował w oświadczeniu rzecznik Royal Caribbean Group. Jak przekazał, mężczyzna trafił do szpitala, jest w stabilnym stanie. Dodał, że zjeżdżalnia została wyłączona z użytku na czas dochodzenia, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku.

Na nagraniu wykonanym przez świadków widać wodę wylewającą się z dziury w kolorowej zjeżdżalni, która znajduje się nad pokładem. Słychać okrzyki pasażerów.

Na pokładzie Icon of the Seas pękła zjeżdżalnia
Na pokładzie Icon of the Seas pękła zjeżdżalnia
Źródło: CNN, Maddie Adams, @aaron.dv02

Największy wycieczkowiec świata z parkiem wodnym

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Royal Caribbean, na pokładzie Icon of the Seas jest sześć zjeżdżalni. Park wodny o nazwie Category 6, uchodzący za "największy park wodny na morzu", jest położony na 16. i 17. piętrze jednostki, która jest uznawana za największy działający statek wycieczkowy na świecie. Icon of the Seas odbył swój pierwszy rejs w styczniu 2024 roku. Statek może pomieścić prawie 10 tysięcy pasażerów.

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: CNN, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: CNN, Maddie Adams, @aaron.dv02

Udostępnij:
TAGI:
statkiWypadki
Czytaj także:
imageTitle
Nowy lider Tour de Pologne zachwycił taktyką. "Poszedłem na całego"
Najnowsze
imageTitle
Świątek w ostatnim sprawdzianie przed US Open
RELACJA
Hiszpania
Ogień rozszalał się tak, że są utrudnienia na kolei pod Madrytem
METEO
imageTitle
Langellotti króluje w Bukowinie. Jest nowym liderem Tour de Pologne
EUROSPORT
Motocyklowa brawura zakończona mandatem i punktami karnymi
Pędził z prędkością 93 km/h. Dostał 26 punktów karnych
Opole
TVN24 świętuje swoje 24. urodziny
Takie były pierwsze chwile TVN24. "Ale zaraz, zaraz spokojnie!"
Polska
Prezydent Karol Nawrocki
"Prezydent Nawrocki po raz kolejny został wprowadzony w błąd"
BIZNES
imageTitle
Manchester United sprowadził napastnika. Zapłacił krocie
EUROSPORT
Gmina Smołdzino
Ta gmina to "laboratoryjny przypadek". Ekspert o mechanizmach strachu
Polska
nastolatki sklej
Ucieczka nastolatek. Jedna się znalazła, czterech nadal szukają
Kraków
Wypadek w Andrespolu
Po zderzeniu motocykl wjechał w ścianę. 27-latek w szpitalu
Najnowsze
Donald Tusk
Donald Tusk zapowiada konsekwencje w sprawie KPO
Polska
Artur Łącki, poseł KO
Jeden z najbogatszych posłów o środkach z KPO na biznes żony
BIZNES
Lato, chmury, burza, gorąco
Pogoda wkrótce się pogorszy, ale tylko na chwilę
METEO
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Wygrał konkurs, dyrektorem nie został. Władze województwa przegrały w sądzie
Kielce
Ostatni „Bałtyk” odnaleziony w lesie
Przez dekady uchodził za zaginiony. Znaleziono go w lesie
Wrocław
imageTitle
Katastrofa Wąska w Courchevel. Kwalifikacje dla Bachlingera
EUROSPORT
Wojtek Friedmann o nocnej prohibicji
"Powstanie drugi rynek, potrafimy kombinować już od zaborów"
Polska
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
WARSZAWA
imageTitle
Zasłużony holenderski klub relegowany z drugiej ligi
Najnowsze
imageTitle
Prędkość peletonu a bezpieczeństwo. "Mamy tutaj dwa sprzeczne interesy"
EUROSPORT
imageTitle
Polskiej kolarce grozi czteroletnia dyskwalifikacja. Jest oświadczenie
EUROSPORT
Pożar kombajnu
Kombajn stanął w płomieniach. Nagranie
Łódź
Przelot statków powietrznych wzdłuż warszawskiej Wisłostrady
Nad Warszawą przeleciały samoloty i śmigłowce
WARSZAWA
Na Times Square w Nowym Jorku doszło do strzelaniny
Atak na Times Square. Strzelał nastolatek
Świat
Top of the Top Sopot Festival 2024
"To jest zawsze ekscytujące". Natasza Urbańska i Kamil Bednarek o Top of the Top Festival
Trójmiasto
Morski żółw szylkretowy
Ochrona oceanów na wielką skalę działa
METEO
shutterstock_2202178989
Łódź, Katowice, Wrocław. "Tajwańczycy powiedzieli do mnie wprost"
BIZNES
Na miejscu pracują wyspecjalizowane grupy strażaków z Poznania i Konina
Samochód pod wodą, a w nim dwa ciała
Poznań
imageTitle
Świątek i Fręch wkraczają do gry. O której godzinie dzisiaj ich mecze?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica