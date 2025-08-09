Wypadek na największym wycieczkowcu świata. Pękła zjeżdżalnia, w środku był mężczyzna

Zdarzenie miało miejsce czwartek na pokładzie statku wycieczkowego Icon of the Seas, należącego do firmy Royal Caribbean.
Do wypadku doszło w wyniku pęknięcia szkła akrylowego, z którego wykonana była zjeżdżalnia wodna. W momencie awarii na zjeżdżalni znajdował się mężczyzna.
"Nasz zespół udzielił pomocy medycznej dorosłemu pasażerowi" - poinformował w oświadczeniu rzecznik Royal Caribbean Group. Jak przekazał, mężczyzna trafił do szpitala, jest w stabilnym stanie. Dodał, że zjeżdżalnia została wyłączona z użytku na czas dochodzenia, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku.
Na nagraniu wykonanym przez świadków widać wodę wylewającą się z dziury w kolorowej zjeżdżalni, która znajduje się nad pokładem. Słychać okrzyki pasażerów.
Największy wycieczkowiec świata z parkiem wodnym
Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Royal Caribbean, na pokładzie Icon of the Seas jest sześć zjeżdżalni. Park wodny o nazwie Category 6, uchodzący za "największy park wodny na morzu", jest położony na 16. i 17. piętrze jednostki, która jest uznawana za największy działający statek wycieczkowy na świecie. Icon of the Seas odbył swój pierwszy rejs w styczniu 2024 roku. Statek może pomieścić prawie 10 tysięcy pasażerów.
Autorka/Autor: momo/lulu
Źródło: CNN, ABC News
Źródło zdjęcia głównego: CNN, Maddie Adams, @aaron.dv02